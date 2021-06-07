Как туристов из Беларуси высадили из автобуса на границе с РФ 14 7.06.2021, 10:32

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Им пришлось возвращаться домой на попутках.

Неудачной вышла турпоездка из Минска в Санкт-Петербург группы из 30 человек, среди которых было четверо жителей Ивацевичей. Им пришлось покинуть автобус на границе с Россией и возвращаться домой своим ходом.

Об это «Першаму Рэгіёну» сообщил Леонид К. из Ивацевичей. Мужчина рассказал, что ехал с беременной женой на экскурсию в Санкт-Петербург. Всего в группе было 29 белорусов и одна сопровождающая.

Но вместо посещения музея «Эрмитаж» туристам удалось пообщаться на повышенных тонах с российскими пограничниками, покормить комаров на границе и вернуться на попутках.

"Приехали на границу с Россией на переход Долосцы. Нас вывели с автобуса, российские пограничники начали проверять паспорта и говорят, что нет каких-то списков. Наша сопровождающая сказала нам говорить, что мы едем в санаторий на оздоровление.

Пограничники сказали, что в списках нет ни одного человека. Потребовали всех покинуть автобус – и с детьми, и беременных. В час ночи. Так нас высадили. Кругом лес, нет никакого здания, негде ни присесть, ни согреться детям. Комаров куча…"

В итоге беларусы добирались домой на попутках. Как объяснили в турфирме, которая организовывала поездку, на бумагах туристы ехали лечиться в санаторий. Это является основанием для въезда при закрытой наземной границе с Россией.

Только данные о приезжающих на лечение нужно подавать на границу заранее. По мнению турфирмы, это и стало причиной инцидента: "из-за большого потока, данные не успели вовремя дойти. И были на границе они только в 11 утра".

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