Руководство «Гродно Азот» пытается продавать продукцию теневыми путями 1 7.06.2021, 17:22

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«Стачком Азота» сообщил важную информацию.

Пока на ОАО «Гродно Азот» в очередной раз ищут перевозчика готового почти за 702 тысячи долларов в документации не указывать попавшее под санкции предприятие в качестве стороны коносамента. Руководство ОАО «Белшина» активно вовлекает в схему обхода санкций российскую сторону, сообщает телеграм-канал «Стачком Азота».

Так, перевозчики ООО «ГРИН ЛАЙН» и ООО «МТЗ Татарстан» согласились на сотрудничество и готовы попасть под санкции Европы и OFAC.

У «Белшины» серьезные проблемы с потребностью в синтетическом каучуке (СК) и техническом углероде (ТУ). WEBER & SCHAER GmbH & Co. KG пока думает, продолжать ли сотрудничество с предприятием.

Мы в свою очередь хотим им сказать, что знаем о заключенном контракте №598-55-21 от 13 февраля 2021 года и не рекомендовали бы компании из Германии продолжать сотрудничество даже через подставные фирмы – последствия будут серьезные.

ПАО «Татанефть» - отдельный привет вам. То, что вы решили прекратить все телефонные переговоры и вести общение только через Telegram, не означает что наши агенты не смогут получить доступ к вашим хитрым схемам. Сухими из воды не выйдете, господа Рахимов И.И., Багаутдинова Л.М., Маганов Н.У. Мы лично будем ходатайствовать о внесении в санкционные списки ваших фамилий.

По инициативе ПАО «Татнефть» ФГУП «Центр эксплуатационных услуг», ООО «ННК Восток» и ООО «Нижегородский торговый дом «Белшина» согласованы договора по всей цепочке поставщиков.

ПАО «Татнефть», через ФГУП «Промсырьеимпорт», согласно на участие в схеме поставки сырья.

Заключены контракты на поставку сырья с ООО «Омсктехуглерод», ПАО «Сибур», ПАО «Кременчугский завод технического углерода».

«Белшина» активно ищет транспорт на российских номерах для обеспечения доставки сырья с Нижнекамска и Тольятти до Бобруйска. Запущена схема поставок с использованием склада в Набережных Челнах ООО «Нижегородский торговый дом «Белшина».

Мы продолжим отслеживать всю ситуацию и рассказывать о ней общественности.

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