Карпентер: В Восточной Европе происходит битва между демократией и автократией 1 7.06.2021, 18:30

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фото: usembassy.gov

В США рассказали, как планируют помочь в этой битве.

Сегодня в Восточной Европе сталкиваются "две тектонические плиты", а именно либеральная демократия и автократия олигархов, заявил исполнительный директор Пенн Байден Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер во время пресс-конференции Democracy in action: Zero corruption conference. Он также рассказал о политике США в новых реалиях восточноевропейского региона, передает zn.ua.

"Да, Америка вернулась. И нужно немного времени, чтобы люди занимали соответствующие должности, принимали решения, приехали в регион и восстановили взаимодействие. Что это за инструмент? Инструмент называется взаимодействие, ведь в регионе определенные тектонические плиты - это либеральные демократия и автократия олигархов. Они сталкиваются, и схватка состоит во внешних деятелях. РФ оккупировала Грузию, Россия присутствует в Приднестровье, Россия ведет войну в Донбассе, все это имело значительное влияние на ситуацию", - отметил Карпентер.

Однако, по его словам, есть и то, что происходит в самых обществах. В частности, коррупционеры и олигархи вцепились во власть, и имеют значительное влияние на политику и экономику.

"И мы видим, что именно здесь происходит такая битва между демократией и автократией. И политическое пространство ограничено. Но и ограничивается доступ к демократическим благам. Если это правильная оценка ситуации, то какие есть инструменты у США? Это взаимодействовать и не допускать олигархизации. Также способствовать конкуренции. Помогать сохранить суверенитет и отстоять его от нападений внешних деятелей", - отметил Карпентер.

С одной стороны, по его словам, для этого нужны военные элементы, элементы сдерживания для того, чтобы страны могли защитить себя. А с другой стороны нужно очень активно сотрудничать с правительством, гражданским обществом, деловыми кругами Грузии, Украины и Молдовы. Это также необходимо для того, чтобы страны не испытали этого чрезмерного влияния популистов и олигархов.

"Именно тогда США должны сотрудничать и взаимодействовать ежедневно. Нам нужно постоянно смотреть на то, что будет происходить здесь. Нельзя немного посотрудничать, а затем уйти. Мы должны постоянно продвигать институты, что являются политически независимыми. Мы почти ежедневно должны взаимодействовать с правительством, если в его действиях нас что-то беспокоит. Если это может привести к увеличению влияния олигархов. То есть все это сводится к необходимости ЕС и США работать в тандеме и быть в курсе. Требовать от правительства определенных действий. Помогать гражданскому обществу и поддерживать эту волну. Потому что только мы отвлечемся от этого региона, мы каждый раз видим определенный откат назад", - подытожил Карпентер.

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