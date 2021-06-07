В Польше будет создано более 500 тысяч рабочих мест для вернувшихся эмигрантов 2 7.06.2021, 19:03

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Об этом заявил премьер-министр Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для более чем 100 тысяч человек, вернувшихся в Польшу из эмиграции, были подготовлены решения в рамках «Польского порядка». Во время визита в Томашув-Мазовецки глава правительства заявил, что все больше поляков возвращаются в страну из-за границы, передает «Радио Польша».

«Речь идет не о тысячах человек, а уже о более чем 100 тысячах человек, для которых в рамках «Польского порядка» мы предусмотрели решения. Мы хотим поприветствовать снова в Польше всех наших соотечественников, которые когда-то в результате трагических исторических обстоятельств оказались за восточной границей Польши, а также тех, которые во время последних волн эмиграции выехали на Запад. Для этого нам необходимы рабочие места, рабочие места и еще раз рабочие места», - сказал Матеуш Моравецкий.

Премьер добавил, что целью «Польского порядка» является создание более 500 тысяч новых рабочих мест.

Глава правительства заявил, что «на сотни» городов и поветов будут выделены средства на профессиональное и техническое образование, которое «должно быть максимально адаптировано к потребностям местных предпринимателей, местных отраслей».

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