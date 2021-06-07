Нелегалы штурмуют белорусско-польскую границу 10 7.06.2021, 21:05

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За 2021 год их стало больше в четыре раза.

Большую группу нелегальных мигрантов — 24 человека — задержали польские пограничники ночью 2 июня у беларуской границы. Среди нарушителей 11 граждан Афганистана, 9 граждан России чеченской национальности, 2 гражданина Палестины, 1 гражданин Армении и 1 гражданин Иордании. Это не первая большая группа, остановленная в этом году, сообщили Hrodna.life в пресс-службе Подляшского отдела пограничной службы.

Группа мигрантов перешла так называемую «зеленую границу» в окрестностях городка Шудзялова. С белорусской стороны ближайшие значимые населенные пункты Малая Берестовица, Олекшицы и Макаровцы.

По состоянию на 6 июня с начала 2021 года подляшские пограничники задержали за незаконное пересечение границы 112 человек. Среди них не только нарушители белорусско-польской границы, но и мигранты, остановленные на польско-литовском пограничье, а также глубже внутри страны.

«Но большинство групп задерживали именно за переход белорусско — польской границы — всего 92 человека», — сообщила Hrodna.life пресс-секретарь Подляшского отделения Польской пограничной службы Катажина Зданович. Для примера — за первые шесть месяцев 2020 года всего на всем отрезке, который охраняет Подляшский отдел (граница с Литвой и Беларусью), задержано 24 человека — в 3,8 раз меньше.

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