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В ЕС полностью вакцинировали четверть взрослых

  • 7.06.2021, 22:13
В ЕС полностью вакцинировали четверть взрослых

Обе прививки вакцины от коронавируса получили уже около 90 миллионов человек.

В Евросоюзе 90 млн человек, что составляет около 25% всего взрослого населения, получили две дозы вакцин от коронавируса. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в Twitter.

"Последние новости о поставках вакцин и вакцинации в ЕС. Устойчивый прогресс. К настоящему моменту полностью вакцинированы 90 млн взрослых в Евросоюзе - это примерно четверть взрослого населения", - написала она.

К слову, Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу июля Евросоюз вакцинирует от коронавируса 70% взрослого населения.

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