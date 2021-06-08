«Вы сделали то, чего белорусский диктатор, вероятно, боится больше всего» 8.06.2021, 9:07

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фото: Радыё Свабода

Журналистки Дарья Чульцова и Екатерина Андреева стали лауреатами премии Axel-Springer-Preis.

Журналистки «Белсата» Дарья Чульцова и Екатерина Андреева, находящиеся за решеткой с 15 ноября 2020 года, стали победителями специальной премии Джорджа Вайденфельда в рамках немецкой журналистской премии Axel-Springer-Preis, сообщает «Белсат».

Премия Axel-Springer-Preis основана в 1991 году одноименным издательством, ежегодно ее присуждает немецкая Академия журналистики. В рамках премии Axel-Springer -Preis есть несколько номинаций, одна из них – специальная премия имени Джорджа Вайденфельда. Ей награждают за выдающиеся достижения в журналистике расследований, смелую и рискованную репортерскую работу.

Это единственная номинация Axel-Springer-Preis, в которой победителями могут быть не только немецкоязычные журналисты. Первым победителем специальной премии Джорджа Вайденфельда в 2019 году посмертно стал словацкий журналист-расследователь Ян Куцяк. В этом году впервые лауреатами этой премии стали журналисты из Беларуси.

«Премия Джорджа Вайденфельда присуждается Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которые рискнули всем, чтобы показать миру, что происходит в Беларуси», – заявил член жюри Пауль Ранцхаймер.

Фото: АВ / Белсат

«На последнем снимке, который видел мир, вы находитесь за решеткой в зале суда. Вы сделали то, чего белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, боится больше всего: вы улыбнулись и показали знак V – «Виктория» – победа. Я сам был в Беларуси летом, вел с улиц репортажи об отважных женщинах Минска.

Для меня, для всех нас, вы обе являетесь большими журналистскими примерами для подражания. В ваши 27 и 23 года, вы были брошены в тюрьму – несомненно, потому что власти сильно вас боятся».

Как отмечает член жюри, когда осенью 2020 года многие репортеры уже покинули Беларусь, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова продолжали работать, «донося до нас четкую и волнующую картину событий». «И в тот ноябрьский день, который закончился для вас заключением, вы продолжали свою важную работу», – добавляет он. Пауль Ранцхаймер назвал абсурдными обвинения, которые были предъявлены Екатерине и Дарье.

«Все мировые диктатуры объединяет стремление угнетать людей и препятствовать свободе слова. Они борются против тех, кто выступает за свободу. Вы, Екатерина и Дарья, выступаете за свободу, вы выступаете за свободную журналистику, которая требует невероятного мужества.

Каждый день, когда вы вели репортажи с улиц Беларуси, вам грозил арест. Но вы продолжали идти вперед вопреки всему. И даже если суд приговорил вас к 2 годам заключения в исправительной колонии, ваше мужество, ваша искренность не оставила вас», – подчеркнул он.

Дарья Чульцова еще не знает, что она стала лауреатом специальной премии Джорджа Вайденфельда. Екатерине Андреевой успел об этом рассказать адвокат. Журанлистка передала искреннюю благодарность жюри Axel-Springer-Preis» за поддержку свободной белорусской журналистики».

«Я и мои коллеги заплатили высокую цену за возможность донести до общества правдивую информацию, но я верю, что все это было не зря. После освобождения я намерена продолжать свою профессиональную деятельность в Беларуси.

Премия помогла мне почувствовать международную поддержку и солидарность, и еще сильнее мотивировала меня на то, чтобы с с улыбкой переносить любые испытания. Больше всего мне хочется, чтобы мои коллеги и все политзаключенные Беларуси как можно скорее оказались на свободе и были оправданы. Жыве свободное слово и Жыве Беларусь!» – заявила Екатерина Андреева.

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Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года за стрим с жестокого разгона во время акции памяти Романа Бондаренко и разрушения силовиками народного мемориала. Екатерине и Дарье предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса. 18 февраля 2021 года судья Фрунзенского районного суда Минска Наталья Бугук наказала Екатерину и Дарью 2 годами лишения свободы в колонии общего режима.

Екатерина Андреева.

Фото из личного архива

Журналистки не признали своей вины и считают преследование местью спецслужб за профессиональную деятельность.

Приговор Екатерине и Дарье имел большой резонанс как в Беларуси, так и на международном уровне. Политически мотивированное преследование осудили журналисты, политики, общественные деятели, дипломаты и лидеры демократических стран.

Адвокаты Екатерины и Дарьи требовали отменить приговор и прекратить производство по этому уголовному делу. Но судебная коллегия Мингорсуда в составе Валентины Зенькевич, Петра Орлова и Елены Ананич 23 апреля отклонила апелляционную жалобу, оставив приговор без изменений. Сами журналистки в судебном заседании участия не принимали – суд отказался присоединить их к процессу даже по видеосвязи.

В заключении Дарью и Екатерину поставили на профилактический учет как лиц, «склонных к экстремизму и другим деструктивным действиям». Такой статус предусматривает усиленный контроль со стороны администрации. В колонии они теперь должны носить желтые бирки – таким цветом обозначают лиц якобы «склонных к экстремизму».

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