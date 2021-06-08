Поиски новой нефти в России оказались нерентабельными 1 8.06.2021, 9:24

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Точка рентабельности геологоразведочных работ для нефтяных компаний находится около $70 за баррель.

Длительный цикл падения цен на нефть, опустивший стоимость барреля с 110 долларов в 2014 году до нуля и отрицательных значений в 2020-м, сделал нерентабельными поиски новых месторождений в России.

Точка рентабельности геологоразведочных работ для нефтяных компаний находится около 70 долларов за баррель, сообщил в интервью ТАСС глава «Росгеологии» Сергей Горьков.

«Как показывает практика, это где-то 70 долларов [за баррель]. Цена в 65-70 долларов является отсечкой, ниже которой геологии, к сожалению, мало уделяется внимания», - сказал он.

В 2020 году среднегодовая цена российской нефти Urals, по данным Минфина, составила 41,73 доллара за баррель, в 2019 году - 63,59 доллара, в 2018-м - 70,01 доллара, в 2017-м - 53,05 доллара, в 2016-м - 41,9 доллара, в 2015-м - 51,23 доллара.

Таким образом, из последних шести лет лишь в один год стоимость Urals подбиралась к условной точке рентабельности геологоразведочных работ, а в течение четырех лет была ниже критического порога на 20-40%.

Это наряду с санкциями, отрезавшими нефтяников от западных технологий, сказалось на качестве поиска новой нефти. По данным Минэнерго, средний размер открытых месторождений в 2015-2019 годах составил ничтожные 9-14 млн тонн. Для сравнения: ежегодно Россия выкачивает из недр 550 млн тонн.

Недоинвестирование в геологоразведку может в будущем отразиться на объемах запасов нефти, сообщил Горьков.

«Конечно, геологоразведке можно не уделять внимание пару лет, но с учетом того, что в нашем деле цикл - это 7-10 лет, то можно просто упустить перспективу», - заявил глава «Росгеологии».

По данным Минэнерго, на начало 2021 года запасы нефти в России оценивались в 30 млрд тонн. Из этого объема, впрочем, только 36% рентабельны при текущих ценах, оценивал в январе замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Это связано с ухудшением возможностей освоения: ростом обводненности, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами и так далее», - писал Сорокин в статье для журнала «Энергетическая политика».

Общих запасов нефти в России могло бы хватить на 58 лет добычи, но рентабельных - только на 19 лет, заявил в апреле глава Роснедр Евгений Киселев.

Он добавил, что 19 лет - это «условный, индикативный показатель», который будет «отодвигаться с развитием технологий».

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