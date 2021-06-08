«Вечный» премьер Израиля как никогда близок к потере поста 8.06.2021, 10:13

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Если «правительство перемен» будет приведено к присяге, паралич власти в стране имеет все шансы закончиться.

Биньямин Нетаньяху возглавляет израильское правительство с 2009 года, дольше, чем кто бы то ни было, но теперь находится в шаге от отставки. Лидеры партий кнессета, вошедших в широкую коалицию против премьер-министра и его партии «Ликуд», сообщили о формировании нового коалиционного правительства. Коалиция договорилась, что первым правительство возглавит лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, а через два года его сменит глава партии «Йеш Атид» и бывший министр финансов Яир Лапид. Бывший депутат кнессета Андрей Кожинов уверен, что Нетаньяху еще попытается развалить коалицию и свести противостояние к очередным, уже пятым по счету, выборам. Об этом он пишет в статье для The Insider.

Еще буквально позавчера очень немногие в израильской политике, не говоря уже про широкую публику, знали, кто такая депутат Кнессета Идит Сильман. Чуть больше было осведомлено о том, кто такой депутат Кнессета Нир Орбах, но и его знали в очень узких кругах национально-религиозного лагеря. А сейчас от них в немалой степени зависит, будет ли в Израиле приведено к присяге так называемое «правительство перемен», которое должно положить конец эпохе правления действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В лагере условно «правых» – сторонников Нетаньяху – принято решение сделать все, чтобы «опасное левое правительство», как его охарактеризовал премьер, не пришло к власти. Тезис сторонников Биби – так вкратце в Израиле называют премьера – прост: за партию «Ямина», в которой состоят Орбах и Сильман, голосовали правые, а посему приведение к присяге левого правительства голосами правых есть предательство, измена принципам демократии и чуть ли не незаконный захват власти.

Кто в Израиле левый? Этим определением – исключительно в ругательном смысле – сам премьер и его сторонники награждают любого, кто не поддерживает лично Нетаньяху и хочет, чтобы он покинул свой пост. Партия «Ямина» судьбой политической конъюнктуры стала центром баланса, а ее глава Нафтали Беннет первым должен занять премьерский пост в ротационном правительстве с центристской партией Яира Лапида.

49-летний Беннет в 2006-2008 годах был главой аппарата Нетаньяху, но, рассорившись с ним, ушел и из «Ликуда», c 2019 года занимал разные министерские посты, а затем создал собственную партию. Лидер оппозиции, 57-летний Лапид – в прошлом журналист и министр финансов в кабинете Нетаньяху (в 2013-2014 годах). Его Биби уволил с поста и выкинул из кабинета при первом же удобном случае. У первого политика в нынешнем кнессете, избранном в марте 2021 года, шесть депутатских мандатов, у второго – семнадцать. Путем сложных переговоров, за полчаса до истечения срока, Яир Лапид сообщил президенту Реувену Ривлину (теперь уже бывшему), что смог получить поддержку 61 депутата и что Беннет будет первым в ротации.

Противники Биби разношерстны и разномастны: от идеологических правых, через центристов и до идеологических левых вкупе с Объединенным арабским списком, включающим коммунистов и борцов за отмену еврейского характера государства, и исламской партией Раам. На протяжении израильской истории правые и левые не раз находили общий язык и входили в одну коалицию. Вот чего никогда не было – это активной поддержки правительства той или иной арабской партией, тем более исламской.

Нетаньяху более десятилетия называли политическим магом, иллюзионистом. И действительно, только маг-иллюзионист своими трюками мог заставить идеологических правых принять поддержку от арабской исламской партии. Забавно то, что до последнего момента сам Нетаньяху еще пытался – лично звонил Мансуру Аббасу, главе партии Раам, чтобы или перетащить последнего на свою сторону, или убедить его, как минимум, не подписывать соглашение со своими противниками. Благодаря этому Нетаньяху смог бы либо выйти на пятые подряд выборы, либо заручиться поддержкой Мансура Аббаса при приведении к присяге «правого правительства меньшинства» с собой во главе.

Аббасу Нетаньяху обещал чуть больше, чем все: и отмену закона Каменица об ужесточении наказания за незаконное строительство (в основном это происходит в арабском и бедуинском секторе), и финансы на развитие и интеграцию арабов в общество, и признание чуть ли не всех незаконных бедуинских деревень – по сути широкомасштабный самострой с захватом земель – в пустыне Негев. Парадоксально, но «правительство перемен» обещало гораздо меньше. Хотя нет. Денег на ближайшие десять лет было обещано чуть больше, а вот полной отмены закона Каменица и полного признания самостроя «перемены» не предусматривают.

В видимом спектре политической плоскости арабские партии на протяжении новейшей истории были вне рамок легитимности. Да и сами лидеры арабских партий не стремились стать активными игроками и нести коллективную ответственность за действия правительства. Им было хорошо и в оппозиции. Они знали, что при необходимости с ними всегда закроют политическую сделку по-тихому – если они проголосуют правильно. Сам Нетаньяху пользовался голосами арабских партий при досрочном роспуске парламента в 2019-м, когда не смог сформировать правительство в первый раз... Потом, в том же 19-м, пользовался их голосами, когда нужно было поставить своего человека на должность государственного контролера, кандидатуру которого должен утвердить парламент большинством голосов.

А финансово-бюджетных решений, проведенных, при поддержке арабских депутатов, вообще не счесть. Так что именно Нетаньяху как никто другой способствовал легитимизации как минимум одной арабской партии... И тем не менее, публично арабы всегда были красной тряпкой и пугалом. Одним из предвыборных лозунгов Нетаньяху был «Или Биби, или Тиби»... Тиби – глава фракции Тааль в Объединеном арабском списке. Однако, как только Нетаньяху понял, что Мансур Аббас ушел к другим берегам, то поспешил заявить на заседании фракции, что никогда не вел с последним переговоров, не обещал и не собирался полагаться на его депутатов при голосовании о доверии правительству. В этот момент все серьезные израильские политические комментаторы отреагировали гомерическим хохотом.

Сейчас задача Нетаньяху - вбить клин между депутатами намечающейся коалиции. И в идеале привести к тому, что двое-трое представителей партии «Ямина» и Тиква Хадаша, которым сотрудничество с исламской партией дается очень нелегко по идеологическим соображениям, проголосуют против при утверждении нового правительства. Таким образом перевес «правительства перемен» в несколько голосов легким движением руки превращается в пятые выборы. Нетаньяху останется главой переходного правительства еще на полгода. Круг замкнется. А кризис продолжится.

Тут стоит вернуться к Орбаху и Сильман, а также к Нафтали Беннету и его номеру два – Айелет Шакед. Во-первых, около недели у их частных домов бесконечно идут демонстрации с требованием не голосовать «за». Ибо это якобы предательство национальных интересов. Во-вторых, уровень словесных нападок и угроз по отношению к ним в соцсетях уже привел к тому, что офицер безопасности парламента уже приставил к троим личных телохранителей. Беннета начала охранять контрразведка Шабак (вернее, подразделение аналогичное российскому ФСО). Глава Шабака предупредил на исходе субботы, что подстрекательство и натравливание в соцсетях вполне может привести к тому, что некие группы или одиночки решат взять в руки оружие и положить таким образом конец политическому спору. А ведь прецедент уже есть. В 1995-м премьер-министра Рабина застрелил как раз такой одиночка – Игаль Амир, считавший, что смерть премьера положит конец мирному процессу с палестинцами. До убийства по стране тоже шли массовые демонстрации, на плакатах Рабин был изображен в форме СС, а в толпе носили гробы с его именем...

Так вот, Орбах почти сломался из-за демонстраций. И чуть не опубликовал заявление о том, что будет голосовать «против». Его удержали однопартийцы. Мужа Идит Сильман – как пишут израильские СМИ – Нетаньяху лично пытался убедить подействовать на жену, с тем, чтобы она голосовала «против». А к самой Идит Сильман, опять-таки согласно публикациям в прессе, подкатывали некие посредники с обещаниями назначить ее мужа на серьезную должность в одной из крупных госкомпаний в случае, если она все сделает правильно.

И тем не менее, если «правительство перемен» будет приведено к присяге, паралич власти в стране имеет все шансы закончиться. А если правительство займется в основном вопросами экономического восстановления после COVID-19, то у него есть и все шансы преуспеть. Конечно, будут и непредвиденные ситуации, и внутренние кризисы. Но, как минимум, система пройдет перезапуск, обнулится. После первых двух лет Беннета будут два года, когда во главе правительства встанет Яир Лапид, который, похоже, на этот раз все-таки переиграл Нетаньяху и доказал свою политическую состоятельность тем, что свел воедино такие разные партии и мировоззрения.

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