В «Роскосмосе» никак не могут найти украденные деньги

В «Роскосмосе» никак не могут найти украденные деньги3
- 8.06.2021, 13:43
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Ведомство сотрясают громкие скандалы.
Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита российской госкорпорации «Роскосмоса» внимательно изучают документы прошлых лет, написал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает «Коммерсантъ».
Так он прокомментировал сообщения СМИ об уголовных делах в ракетно-космической отрасли, ведь миллиардные хищения до сих пор не раскрыты.
«Это явно не последнее дело», — отметил Рогозин.
В мае в пресс-службе «Роскосмоса» рассказывали, что гендиректор корпорации лично инициировал передачу следствию материалов внутренней проверки о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС.
По этому делу сейчас проходит экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев.