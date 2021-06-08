В «Роскосмосе» никак не могут найти украденные деньги 3 8.06.2021, 13:43

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фото: Валерий Мельников/РИА «Новости»

Ведомство сотрясают громкие скандалы.

Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита российской госкорпорации «Роскосмоса» внимательно изучают документы прошлых лет, написал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает «Коммерсантъ».

Так он прокомментировал сообщения СМИ об уголовных делах в ракетно-космической отрасли, ведь миллиардные хищения до сих пор не раскрыты.

«Это явно не последнее дело», — отметил Рогозин.

В мае в пресс-службе «Роскосмоса» рассказывали, что гендиректор корпорации лично инициировал передачу следствию материалов внутренней проверки о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС.

По этому делу сейчас проходит экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

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