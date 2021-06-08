Минздрав Польши: C 9 июня в телефонах с системой iOS будет доступен сертификат ЕС по COVID-19 8.06.2021, 17:12

Сертификат ЕС по COVID-19 будет официально использоваться с 1 июля.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил «Польскому радио», что с 9 июня министерство сделает доступным в телефонах с системой iOS приложение с сертификатом ЕС по COVID-19:

«Уже сегодня или завтра на телефонах Apple, или с системой iOS будет доступно приложение , которое сделает возможным прочтение этих сертификатов. А затем мы будем расширять эту базу данных, чтобы люди могли с документом доказать свой статус».

Сертификат будет официально использоваться с 1 июля, но его можно уже сейчас загрузить на портале пациента в Интернете.

Адам Недзельский напомнил, что сертификаты предназначены не только для вакцинированных людей, но и для тех, у кого есть отрицательный результат теста на COVID-19.

Подтверждение статуса происходит через четырнадцать дней после введения второй дозы вакцины или первой дозы, если это одноразовая вакцина.

Главное преимущество документа — освобождение от обязанности проходить тест на коронавирус при пересечении границы или прохождения карантина.

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