Минздрав Польши: C 9 июня в телефонах с системой iOS будет доступен сертификат ЕС по COVID-19
- 8.06.2021, 17:12
Сертификат ЕС по COVID-19 будет официально использоваться с 1 июля.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил «Польскому радио», что с 9 июня министерство сделает доступным в телефонах с системой iOS приложение с сертификатом ЕС по COVID-19:
«Уже сегодня или завтра на телефонах Apple, или с системой iOS будет доступно приложение , которое сделает возможным прочтение этих сертификатов. А затем мы будем расширять эту базу данных, чтобы люди могли с документом доказать свой статус».
Сертификат будет официально использоваться с 1 июля, но его можно уже сейчас загрузить на портале пациента в Интернете.
Адам Недзельский напомнил, что сертификаты предназначены не только для вакцинированных людей, но и для тех, у кого есть отрицательный результат теста на COVID-19.
Подтверждение статуса происходит через четырнадцать дней после введения второй дозы вакцины или первой дозы, если это одноразовая вакцина.
Главное преимущество документа — освобождение от обязанности проходить тест на коронавирус при пересечении границы или прохождения карантина.