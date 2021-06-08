Жозеп Боррель: Санкции ЕС затронут критические отрасли белорусской экономики 1 8.06.2021, 20:09

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

Об этом глава европейской дипломатии заявил, выступая в Европарламенте.

Беларусь вновь оказалась в топе международной повестки дня из-за последних событий с самолетом Ryanair и продолжающихся в стране репрессий со стороны режима Лукашенко, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая 8 июня в Европарламенте во время обсуждения ситуации в Беларуси, передает naviny.online.

«Репрессии неоднократно решительно осуждались [Евросоюзом], как и масштабные нарушения прав человека, которые продолжаются с момента президентских выборов в августе прошлого года, — сказал Боррель. — Последние события с угоном гражданского самолета, который следовал между двумя столицами стран Евросоюза, и принуждение его к посадке в Минске с использованием военного истребителя стали пересечением красной черты. Это было не только пренебрежение безопасностью более чем 100 пассажиров, но и вызовом международным правилам, которые регулируют авиасообщение».

Глава европейской дипломатии осудил последовавший за посадкой самолета арест журналиста и блогера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

«Вынужденные показания в эфире государственного телевидения являются еще одним примером ужасающего нарушения базовых прав человека, в которых виновен режим Лукашенко, — отметил Боррель. — Было ужасно видеть, как задержанный плачет и делает признания перед камерами государственного телевидения, словно он виновен во множестве преступлений против Беларуси. Поверьте мне, это были ужасные кадры».

Он напомнил евродепутатам, что на следующий день после инцидента с самолетом Европейский совет внес вопрос по Беларуси в повестку дня своего заседания и затем принял ряд решений.

«Европейский совет призвал к дополнительным санкциям, — отметил Боррель. — И впервые мы решили использовать адресные экономические санкции. До этого момента наши санкции применялись персонально, затрагивая физических и юридических лиц, но не всю экономику страны. На этот раз Европейский совет запросил применения адресных экономических санкций. Европейский совет также посчитал, что все базирующиеся в ЕС авиакомпании должны избегать белорусского воздушного пространства, а также призвал к принятию необходимых мер, чтобы запретить полеты в европейском воздушном пространстве для белорусских авиакомпаний».

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что запрет на полеты белорусских авиакомпаний в Евросоюз и европейских компаний в Беларусь был одобрен Советом ЕС на прошлой неделе.

По его словам, завершается работа над санкциями в отношении физических и юридических лиц, которые причастны к инциденту с самолетом Ryanair. Данный список будет одобрен в ближайшие дни.

Боррель отметил, что возглавляемая им Европейская служба внешних действий совместно с Еврокомиссией ведет работу по подготовке адресных экономических санкций в отношении Беларуси. «Я надеюсь, что они будут одобрены в ходе следующего заседания Совета министров иностранных дел ЕС (запланировано на 21 июня. — Прим.). Санкции будут затрагивать критические отрасли белорусской экономики, — сказал он. — Но финальное решение будут принимать государства-члены. Я надеюсь, что они будут едины в этом решении».

Глава европейской дипломатии также призвал не забывать, что сейчас в Беларуси «насчитывается не менее 450 политзаключенных, включая журналистов, которые были задержаны просто за выполнение ими своей работы, а также представителей гражданского общества и обычных граждан, которые протестовали против нарушения режимом их прав и свобод».

Он подчеркнул, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку всем пострадавшим от репрессий, а также будет работать над тем, чтобы привлечь виновных в репрессиях к ответственности.

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