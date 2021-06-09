В Амстердаме запустят беспилотные электролодки для перевозки пассажиров 9.06.2021, 13:55

Во время проведенных испытаний четырехметровая электрическая лодка на автопилоте уже проплыла по каналу города.

В Амстердаме испытывают беспилотные электрические лодки под названием Roboat, которые предназначены и перевозки пассажиров, и для сбора мусора, пишет euro-pulse.ru.

Во время проведенных испытаний четырехметровая электрическая лодка на автопилоте уже проплыла по каналу города. Затем такие суда должны будут научиться маневрировать в плотных потоках других водных транспортных средств Амстердама.

Электрические беспилотные суда могут развивать скорость около 4 миль в час и работать в течение 12-24 часов без подзарядки. Они управляются удаленно с помощью компьютера, который обрабатывает данные с камер и датчиков. Датчики сканируют территорию вокруг судна, отслеживая неподвижные и движущиеся объекты.

По подсчетам разработчиков, им понадобится от двух до четырех лет, чтобы окончательно доработать такой вид транспорта и запустить его для движения по каналам Амстердама.

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