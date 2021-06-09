Шарль Мишель: Евросоюз не успокоится, пока политзаключенных не освободят
- 9.06.2021, 15:05
Брюссель послал четкий и ясный сигнал Лукашенко.
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не успокоится, пока все политзаключенные в Беларуси, в том числе Роман Протасевич, не будут освобождены. Его выступление транслировалось на сайте ЕС.
«Я бы хотел подчеркнуть три четких послания. Первое – для Романа Протасевича и всех политзаключенных. Евросоюз не успокоится, пока вас не освободят. Второе – для Лукашенко. Протасевич должен быть освобожден немедленно, а пока это не произойдет, мы считаем вас ответственным за его физическое и психическое здоровье.
И наше третье послание – белорусскому народу и особенно для тех, кто борется за демократию, свободу выражения и свободу СМИ. ЕС поддерживает вас и мы продолжим прямую поддержку вашей борьбе за возможность выбирать свою будущее», – заявил Шарль Мишель, выступая перед Европарламентом. Его выступление транслировалось на сайте ЕС.
Мишель назвал пиратством инцидент с самолетом Ryanair в Минске 23 мая. «Когда такие действия покрываются государство, это называется захватом заложников и государственным пиратством», – заявил он.