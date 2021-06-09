В Польше назвали сроки закрытия крупнейшей в Европе угольной электростанции 9.06.2021, 15:41

Фото: Wikipedia

Решение можно будет реализовать при условии получения поддержки ЕС.

Польская государственная энергетическая компания Polish Energy Group (PGE) объявила даты закрытия блоков крупнейшей в Европе угольной электростанции в городе Белхатув.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Опубликованный план включает даты вывода из эксплуатации энергоблоков Белхатувской ТЭС. Данные министерства госимущества показывают, что она будет постепенно выводиться из эксплуатации с 2030 по 2036.

Компания также объявила о прекращении эксплуатации месторождений бурого угля.

Текущая эксплуатация месторождений Белхатув и Щерцув закончится в 2026 и 2038 годах соответственно. В компании отметили, что решение можно будет реализовать при условии получения поддержки ЕС.

Правление государственной PGE Group заверил, что осознает социальные и экономические последствия этого решения.

Напомним, в мае Суд ЕС постановил, что Польше придется прекратить добычу полезных ископаемых на угольной шахте Турув, поскольку это негативно сказывается на водных ресурсах соседней Чехии.

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