Байден отправляется в европейское турне 2 9.06.2021, 16:15

2,876

джо байден

фото: reuters

В ходе первой зарубежной поездки президент США посетит саммиты G7 и НАТО, а также встретится с лидерами ЕС и Путиным.

В ходе предстоящего визита в Европу президента США Джо Байдена ждет теплый прием, но отношение союзников будет несколько настороженным в силу наследия, оставленного его предшественником Дональдом Трампом, считают аналитики, передает «Голос Америки».

Первое с момента вступления в должность зарубежное турне Байдена начинается в среду и включает в себя встречу членов «Большой семерки» на юго-западе Англии, саммит НАТО, встречу с лидерами Европейского союза, а затем двусторонние переговоры в Женеве с российским президентом Путиным.

В отличие от Трампа, Байден подчеркивает свою приверженность международной дипломатии, а также союзникам и партнерам Америки, о чем он вновь заявил в недавней статье в Washington Post.

«Я думаю, что в ходе этого первого визита Байдена в Европу мы можем ожидать много позитивной риторики», – считает Рената Дван, заместитель директора по международным отношениям аналитического центра Chatham House.

Байден уже успел сгладить некоторые острые углы в отношениях с союзниками. Соединенные Штаты вернулись в Парижское климатическое соглашение, из которого вышел Трамп, положили конец торговой войне с ЕС из-за соперничества в сфере авиации и поддерживают усилия по возрождению ядерного соглашения с Ираном.

«Америка вернулась. И мы рады, что вы вернулись», – сказал Байдену глава Европейского совета Шарль Мишель в марте, когда президент присоединился к онлайн-саммиту лидеров ЕС.

Сохраняются, однако, и проблемы, в особенности для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в эти выходные принимает первый за два года саммит «Большой семерки» в Корнуолле.

Джонсон стемится использовать председательство Великобритании в G7, чтобы вдохнуть новую жизнь в эту группу и улучшить международный имидж Великобритании после «Брекзита».

Джонсон приветствует приверженность Байдена борьбе с изменением климата, что должно придать импульс ноябрьскому глобальному климатическому саммиту COP26 в Шотландии. А обещание Байдена поделиться вакцинами от коронавируса с более бедными странами перекликается с призывом Джонсона обеспечить вакцинацию всего мира к концу 2022 года.

Британский лидер надеется, что Байден согласится на создание трансатлантического транспортного коридора, чтобы помочь бизнесу и туризму оправиться от пандемии. Он также стремится заключить двустороннее торговое соглашение с США.

Вместе с тем ему предстоит преодолеть ряд препятствий. Торговая сделка не входит в число приоритетов Байдена. Байден критиковал «Брекзит», выражая особое беспокойство по поводу ситуации с Северной Ирландией. Он ясно дал понять, что торговой сделки не будет, если «Брекзит» пошатнет Белфастское соглашение, в заключении которого США сыграли активную роль.

Между США и другими союзниками также есть некоторые разногласия. Байден начал восстанавливать связи с НАТО и заверил альянс, что США поддерживают доктрину коллективной обороны и готовы прийти на помощь союзникам перед лицом российской агрессии.

Политики из Великобритании и Евросоюза поддерживают призыв Байдена к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, но не ожидают прорыва от его встречи с Путиным.

Однако США по-прежнему настаивают, чтобы европейские члены НАТО и Канада больше тратили на оборону, повторяя излюбленный аргумент Трампа, хотя и в более сдержанной форме.

И хотя Вашингтон проинформировал своих союзников о своем решении вывести войска США из Афганистана, это произошло достаточно поздно, отмечает Рената Дван из Chatham House.

Кроме того, продолжаются трения между США и Европой по поводу строящегося трубопровода «Северный поток – 2», который служит источником постоянной напряженности в отношениях между Вашингтоном и Берлином. Представители обеих партий в США высказывают опасения, что проект сделает Европу более зависимой от России, хотя Байден попытался смягчить полемику.

Отмечают аналитики и то обстоятельство, что европейские страны придерживаются более осторожной позиции по поводу сдерживании Китая, нежели США.

По словам Дван, европейские страны не хотят «оказаться в эпицентре биполярного противостояния», поскольку им прекрасно известно, каково это.

Даже Великобритания, исключившая китайские фирмы из своей сети 5G и впустившая в страну тысячи выходцев из Гонконга, настороженно относится к жесткому подходу США. Джонсон подчеркивает, что хочет сотрудничать с Китаем.

Как отмечает директор Центра американской политики при Университетском колледже Лондона Томас Гифт, несмотря на все теплые слова Байдена в адрес союзников, его приоритеты касаются внутреннеполитических проблем: вакцинации от коронавируса, восстановления экономики после пандемии, и обновления стареющей инфраструктуры.

По словам эксперта, острые противоречия в годы президентства Трампа заставили союзников по-другому взглянуть на Соединенные Штаты и, в частности, породили сомнения в надежности Америки как партнера.

При этом он убежден, что европейские лидеры в целом стремятся работать с США. «Они все еще понимают, что это самая важная мировая сверхдержава, даже если часть этой мощи перетягивает на себя Китай», – отмечает Гифт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».