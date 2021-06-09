Посольство США в Минске возобновляет прием документов 9.06.2021, 20:09

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Фото: Наталья Федосенко / ТАСС / Forum

Заявки будут приниматься с 16 июня по 1 августа.

Посольство США в Минске возобновляет прием документов и собеседования для получения некоторых типов виз. Об этом сотрудники посольства сообщают в соцсетях.

Речь идет о студенческих визах, рабочих визах на основании одобренной петиции, а также гостевых визах для поездок в экстренных случаях, связанных с болезнью или смертью родственников.

Количество мест на заявки ограничено. Они будут приниматься с 16 июня по 1 августа. Гражданам Беларуси и иностранцам, проживающим в нашей стране, рекомендуют запросить время на подачу документов и собеседование, связавшись с посольством по адресу ConsularMinsk@state.gov.

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