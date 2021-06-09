Польский актер устроил перфоманс в Европарламенте в знак солидарности с Беларусью 6 9.06.2021, 20:50

12,338

Бартош Беленя

Видеофакт.

Европейская киноакадемия вручила премии за лучшие фильмы. Победителя объявили 9 июня во время пленарного заседания Европарламента.

Премию LUX European Audience Award за 2021 год получил фильм «Коллектив» (режиссер Александр Нанов). Второе место занял фильм «Божье тело» Яна Комасы.

Бартош Беленя, сыгравший в «Божьем теле» главную роль уголовника Даниэля, выдававшего себя за священника Патрика, получая награду, посвятил свое выступление Беларуси, пишет «Радыё Свабода».

— Я из Польши [актер родился и учился в Белостоке]. Польша находится на границе ЕС и Беларуси. За этой границей пытали людей. Что я могу сделать сегодня, так это проявить солидарность с Яной Шостак, — сказал он.

Затем он стал кричать. Депутаты встретили это аплодисментами.

— «Жыве Беларусь!» — выкрикнул он в конце.

Белорусская художница из Гродно Яна Шостак живет в Польше. Она организовала перформансы-крики, которые называет «крикотерапией». Художница изо всех сил кричит в разных городах на протяжении нескольких минут, чтобы привлечь внимание к ситуации в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».