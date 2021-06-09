Блогер Ольга Токарчук объявила голодовку в карцере 4 9.06.2021, 22:03

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Ольга Токарчук

У Ольги Токарчук двое несовершеннолетних детей — 3 и 7 лет.

Блогер Ольга Токарчук объявила голодовку в карцере. Об этом сообщил ее отец Андрей Токарчук, пишет «Радыё Свабода».

«Она объявила голодовку из-за надуманного основания для помещения ее в карцер. Срок 7 суток, с 7 по 14 июня. Оля в целом чувствует себя неплохо, но карцер есть карцер. С ней работает психолог», — сказал он.

О том, что блогера поместили в карцер, родители узнали вчера, когда в тюрьме в Жодино у них не приняли передачу для дочери.

Сегодня с Ольгой встретился адвокат.

«Ольгу поместили в карцер якобы за плохую уборку камеры, — говорит отец. — Дочь объясняет, что плохо себя чувствовала. Ее обвинили, что якобы плохо вытерта пыль. Она говорит, что вытирала. Также ей сказали, что она якобы не пришла за вилкой, была дежурной по камере. Оля сказала, что у нее было расстройство желудка и она предупреждала, она пошла в туалет, а в это время ее заставили идти по вилке. Потом у нее прыгнуло давление, она гипотоник. У нее нормальное давление 90 на 60, а было 150 на 100. Она присела на кровать, и в это время зашли охранники и сказали, что она этим нарушает режим. Это явно надуманные основания. Оля абсолютно неконфликтный человек, который понимает, кто в доме хозяин».

По словам отца, Ольга Токарчук уже третьи сутки голодает, не принимает пищу, только пьет воду. В связи с этим с ней работает психолог, к которому Ольга претензий не имеет.

«Она объявила голодовку, так как не согласна с тем, что ее поведение в камере заслуживает карцерного содержания. Это надуманные основания», — говорит отец, бывший сотрудник милиции.

Андрей Токарчук надеется, что вследствие проблем с давлением дочь поместят в лечебный стационар. По словам адвоката, она написала об этом в своем обращении на имя руководства тюрьмы.

На мать двух несовершеннолетних детей, блогера Ольгу Токарчук завели дело по трем уголовным статьям: 391 (оскорбление судьи или народного заседателя), 188 (клевета) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Блогера в очередной раз задержали 19 мая и отвезли в Первомайский РУВД, а 23 мая ее арестовал прокурор Первомайского района Минска. Из изолятора на Окрестина ее перевели в тюрьму № 8 в Жодино.

У блогерши Ольги Токарчук двое несовершеннолетних детей — 3 и 7 лет.

Ольга Токарчук ведет политический блог, который имеет около 37 тысяч подписчиков.

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