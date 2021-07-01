Глобальное потепление или каприз природы: что вызвало аномальную жару в мире? 1 1.07.2021, 8:50

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Мнения специалистов разошлись.

За 4,5 миллиарда лет своей истории планета Земля пережила периоды и потепления, и похолодания. Это факт. Температура менялась в течение многих тысячелетий. Такой процесс был вызван изменением орбиты, по которой Земля вращается вокруг Солнца. Когда наша планета от него удалялась, становилось холоднее, когда приближалась, начинался ледниковый период, передает dw.com.

Когда, однако, в конце ХХ столетия ученые начали изучать, как на протяжении времени менялась температура на Земле, они установили, что с 1980-х годов потепление стало происходить намного быстрее, чем это бывало раньше.

Резкое потепление в ХХ веке

В 1998 году американские ученые из университета в Массачусетсе и лаборатории дендрохронологии университета в Аризоне опубликовали исследование, показывающее среднегодовую температуру на Земле за последние 1000 лет. Чтобы установить температуру в то время, когда еще не существовало термометров, то есть, 500 и более лет назад, они моделировали временные ряды, опираясь на записи в естественных носителях информации - ледниках, годовых кольцах деревьев и кораллах.

В итоге выяснилось, что на протяжении многих столетий отклонения от нормы были незначительными, но вот в ХХ веке произошел неожиданный резкий скачок температуры.

Авторы опубликованного в 2013 году в журнале Science исследования проанализировали изменение температуры на Земле и в еще более давний период - 11 тысяч лет назад. К выводу они пришли такому же: в минувшем столетии наша планета нагревалась быстрее, чем в любой другой период времени, прошедший после окончания предыдущего ледникового периода.

При этом, согласно данным ученых, в последние 2000 лет Земля находится относительно Солнца на такой орбите, при которой в прежние времена наступал период ее естественного охлаждения. Но, говорится в исследовании, это естественное охлаждение в настоящий момент не ощущается из-за беспримерного потепления, вызванного эмиссией парниковых газов.

Какое отношение имеет эмиссия СО2 к изменению климата?

Парниковый эффект - это естественный процесс, который, собственно, и делает возможной жизнь на Земле. Он возникает потому, что определенные газы в нашей атмосфере поглощают излучаемое Землей тепло и частично возвращают его обратно - примерно так это происходит и в теплице.

К естественным парниковым газам относится углекислый газ (СО2), метан и оксид азота (веселящий газ). На протяжении тысячелетий природа оптимально регулировала содержание этих газов в атмосфере. Это изменилось, когда люди начали сжигать ископаемое топливо для выработки энергии, что привело к сильному увеличению эмиссии СО2. В результате этого, а также другой деятельности человечества, природный баланс в атмосфере оказался нарушенным: Земля начала нагреваться все быстрее и быстрее.

Согласно докладу "Состояние глобального климата 2020" Всемирной метеорологической организации ООН, среднегодовая температура в прошлом году была на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период, то есть в промежуток времени с 1850 до 1900 года, когда ископаемое сырье еще не применялось в массовом порядке в качестве энергоносителей. Как указывают авторы доклада, вызванный человеком рост эмиссии парниковых газов является "одной из важнейших причин изменения климата".

В 2001 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) пришла к выводу, что на протяжении тысячелетий в доиндустриальный период концентрация СО2 в атмосфере составляла 280 миллионных долей (ppm). К 1999 году, по данным IPCC, она увеличилась до 367 ppm.

Группа IPCC была создана в 1988 году в качестве органа ООН, в ее работе участвуют представители 195 стран, которые оценивают научные данные, полученные в связи с изменением климата. В IPCC также считают, что рост СО2 в атмосфере - это следствие производимой людьми эмиссии, которая на три четверти состоит из результатов сжигания ископаемых энергоносителей, а остальное вызвано изменениями в землепользовании.

В мае 2021 года средняя концентрация СО2 в атмосфере Земли составляла 415 ppm. Последний раз такая высокая концентрация углекислого газа была в земной атмосфере несколько миллионов лет назад - когда современного человека еще не было, а уровень мирового океана был в среднем на 30 метров выше, чем сейчас.

Бенджамин Кук, который занимается изучением климата в Институте космических исследований NASA имени Роберта Годдарда, рассказал, что когда в конце прошлого века ученые начали искать объяснение глобальному потеплению, они стали изучать различные факторы - такие, как парниковые газы, солнечная энергия, циркуляция в океанах, вулканическая активность. "И только рост эмиссии парниковых газов в результате сжигания ископаемых энергоносителей соответствовал потеплению на Земле", - сказал Кук в интервью DW.

Насколько единодушны ученые?

По словам Кука, научное сообщество сегодня убеждено в рукотворности изменения климата также, как в теории гравитации. "В науке о климате есть некоторые неопределенности и нюансы, о которых можно спорить, - говорит он, - но в одном сегодня согласны практически все ученые: потепление вызвано сжиганием ископаемых энергоносителей".

Анализ 11 602 научных статей, посвященных проблемам изменения климата, и опубликованных в первые семь месяцев 2019 года, показал, что 100 процентов написавших их ученых согласны с антропогенной природой глобального потепления. Этот анализ проводил Джеймс Лоуренс Пауэлл, известный американский геолог и автор 11 книг об изменении климата.

Альтернативы не существует?

"Если бы появилась альтернативная теория, объясняющая изменение климата иначе, чем эмиссией парниковых газов, и была доказана в ходе научных исследований, то это стало бы настоящим прорывом, - говорит Бенджамин Кук. - Это была бы работа, достойная Нобелевской премии. Но

пока о таком исследовании ничего не слышно".

Межправительственная группа экспертов по изменению климата тоже убеждена, что глобальное потепление - дело рук человека. Еще в 1995 году в IPCC заявили, что "имеющиеся доказательства позволяют с большой долей вероятности утверждать, что человек оказывает заметное влияние на глобальный климат".

"В соответствии с научным подходом для выводов необходимо собрать данные, провести исследования, сделать расчеты, - говорит Хелен Жако де Комб, научная сотрудница Южнотихоокеанского университета на Фиджи, участница IPCC и советница правительства Маршалловых островов. - И все это говорит нам о том, что происходящее изменение климата вызвано человеческой деятельностью".

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