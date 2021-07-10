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Убийство президента: власти Гаити призвали США ввести в страну войска

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  • 10.07.2021, 8:04
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Убийство президента: власти Гаити призвали США ввести в страну войска

В Вашингтон направлен официальный запрос.

Власти Гаити обратились с США с призывом ввести в страну военных для поддержания безопасности и охраны инфраструктуры страны после убийства президента Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает Reuters.

Уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер отметил, что запрос в правительство США был направлен.

В то же время, в Госдепе отметили, что не могут в данный момент прокомментировать данную информацию.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его частной резиденции. В него выстрелили не менее 12 раз. Раненую первую леди Мартин Моиз доставили в больницу Флориды, сейчас она в стабильном состоянии.

По подозрению в убийстве задержаны 17 колумбийцев, восемь подозреваемых еще на свободе.

Задержанные американцы ранее заявили, что организатором убийства был иностранец по имени Майк, который говорил на испанском и английском языках. Также они утверждают, что президента не собирались убивать.


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