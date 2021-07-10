Доставкой нелегалов в Беларусь занимается команда Шеймана? 12 10.07.2021, 11:41

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На повестке дня — организация потока афганских мигрантов.

«Пенсионное задание» Виктора Шеймана вскоре получит еще одно географическое расширение, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

Доставка нелегалов из Ирака и сопредельных стран налажена. «Сбор человеческого материала», логистика, сопровождение и финансирование отстроены до мельчайших деталей.

Практической реализацией занимаются «Гард Сервис» и ОСАМ. Совместный «проект» реализуется в плотном взаимодействии с министерством информации Ирана (разведка). В Лиде на прошлой неделе расквартированы «прикомандированные» иранские спецы из главного управления операций и управления по европейским странам. На повестке дня организация потока афганских нелегалов.

Особого внимания заслуживает факт отбытия двух доверенный лиц из «пенсионной» команды Шеймана в «круиз» по ряду африканских стран. «Подкрышники» белорусского ГРУ вчера прибыли в Хараре. Следующий пункт назначения - Дамаск.

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