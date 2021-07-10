В Израиле произвели революционный препарат для лечения COVID-19 1 10.07.2021, 12:34

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Первая фаза клинических испытаний завершилась успехом.

Израильская биотехнологическая компания Bonus BioGroup недавно объявила о положительных предварительных результатах первой фазы клинических испытаний по лечению тяжелобольных пациентов с Covid-19 с помощью нового препарата MeseCure, сообщает israel21c.org.

Согласно сообщениям в прессе, первая фаза исследования включала в себя лечение десяти пациентов с Covid в возрасте от 45 до 75 лет, госпитализированных в Rambam Health Care Hospital в Хайфе.

У 9 из 10 пациентов была выраженная сопутствующая патология, которая является факторами риска в отношении COVID. К сожалению, пока информации о том, какая это конкретно патология, каковы были исходные данные пациентов и по каким параметрам оценивалось успешное применение препарата мы не нашли.

Сообщается, что в исследовании принимали участие пациенты с тяжелой формой коронавирусной инфекции, также говорится о том, что состояние пациентов после введения препарата быстро улучшилось и они пошли на поправку.

После успеха испытания министерство здравоохранения Израиля одобрило переход к фазе II, в которую войдут еще 50 пациентов с коронавирусом.

Что представляет из себя препарат?

MesenCure состоит из активированных мезенхимальных стромальных (стволовых) клеток от здоровых взрослых доноров.

Терапевтический потенциал активированных мезенхимальных стромальных клеток (МСК) в лечении респираторных симптомов COVID-19 объясняется способностью МСК ослаблять гипервоспалительный ответ — цитокиновый шторм, вызванный вирусом, и последующий опасный для жизни острый респираторный дистресс синдром (ОРДС).

Вырабатывая факторы роста кератиноцитов, эндотелия МСК способствуют регенерации эпителиальных клеток легких, предотвращают апоптоз эндотелиальных клеток и способствуют восстановлению альвеолярно-эпителиального барьера, поврежденного цитокиновым штормом. Кроме того, системно вводимые МСК также могут помочь другим органам, инфицированным вирусом, таким как сердце, печень, почки и органы пищеварения, и, возможно, спасти пациентов от острого повреждения миокарда, почек, аритмии, шока и смерти от полиорганной недостаточности.

Вторая фаза КИ должна начаться в середине лета и будет включать в себя 50 испытуемых.