Санкции ударили по белорусскому ИТ-сектору: не поступают платежи из-за рубежа 4 10.07.2021, 12:53

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Немецкие и швейцарские банки ссылаются на санкционные ограничения.

В последние две недели представители белорусского ИТ-сектора отмечают сложности с получением денег из-за рубежа. Проблемы с платежами в Беларусь возникли у немецких и швейцарских банков, которые ссылаются на санкционные ограничения в отношении белорусских госбанков, пишет сайт naviny.by.

Напомним, 24 июня Евросоюз принял секторальные экономические санкции в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов.

Так, запрещается прямо или косвенно предоставлять услуги в сфере инвестиций, приобретать, продавать или содействовать выпуску ценных бумаг и инструментов денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, выпущенных после 29 июня 2021 года Беларусью — ее правительством, государственными учреждениями, компаниями и ведомствами, а также белорусскими кредитными и иными организациями с долей государства более 50%, организациями или органами, действующими от имени или по указанию определенных юрлиц. В частности, это касается «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и «Белагропромбанка».

Проблемы с зарубежными платежами носят эпизодический, но тревожный характер

По информации основателя Belarus IT Companies Club (BICC) Елизаветы Капитановой, на прошлой неделе сигналы о проблемах с платежами поступили от нескольких членов клуба.

«Действительно, появились случаи, когда клиент не может перевести деньги. В основном это редкие истории, и связаны они с небольшими банками в Германии. Есть еще прецедент, что клиент не смог отправить платеж в «Приорбанк» из Швейцарии», — отметила Капитанова в комментарии для Naviny.by.

Один из учредителей ИТ-компании, резидент ПВТ пожаловался, что немецкий банк Stadtsparkasse Mönchengladbach, в котором обслуживается его заказчик, сообщил о проблеме с платежами: государственный банк-посредник Landesbank NRW заблокировал платеж в адрес белорусского юрлица, сославшись на санкции.

По словам старшего аналитика «Альпари-Евразия» Вадима Иосуба, таких кейсов пока мало и они носят эпизодический характер, хотя в целом ситуация «абсолютно ожидаемая и предсказуемая».

«Очевидно, служба комплаенс (compliance — внутренний контроль за соответствием деятельности предприятия законодательству. — ред.), которая строго следит, чтобы банк исполнял все принятые ограничения, перестраховавшись и особо не вникая в суть санкций, какие именно операции запрещены или не запрещены, на всякий случай заблокировала платеж», — отметил аналитик в комментарии для Naviny.by

Иосуб подчеркнул, что санкции, связанные с банковской сферой, «могут расширительно толковаться и затрагивать любую сферу, не только ИТ». Самое опасное в этой ситуации, по мнению эксперта, то, что «иностранные банки придут к выводу о токсичности платежей в любой белорусский банк, и на всякий случай будут отказывать в платежах».

По словам основательницы BICC, все чаще клиенты отмечают, что «им было бы удобнее иметь дело с американским или европейским юридическим лицом». И если к экономическим санкциям подключатся США, считает эксперт, ситуация существенно осложнится. Проблем с оплатой станет больше, соответственно будут увеличиваться случаи отказа от сотрудничества.

«Это может стать последней каплей в деле релокации ИТ-компаний — на этот раз обоснованной и настоящей, — сказала Капитанова.

Айтишников удерживает в Беларуси льготный налоговый режим

Пока релокация носит перманентный характер и говорить о массовом переводе бизнеса за рубеж пока не приходится — ИТ-бизнес по-прежнему удерживает в стране льготный налоговый режим, говорит эксперт. Кроме того, релокация — сложный и дорогостоящий процесс.

Вместе с тем, отметила Капитанова, все больше компаний открывают дополнительные офисы и представительства за пределами Беларуси — «для поиска трудовых ресурсов, работы с клиентами напрямую, а теперь уже и для сохранения денег, чтобы не держать их в белорусских банках».

Массовый отъезд айтишников, уверена эксперт, произойдет только в том в случае, «если будет потеряна налоговая привлекательность, поскольку сервисный ИТ-бизнес очень чувствителен к уровню налогов и прочих расходов». «Оставаться тут в таких условиях будет сродни самоубийству», — подчеркнула она.

Другие эксперты также полагают, что сегодня в ИТ-сфере не все так просто.

По словам старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Дмитрия Крука, если бы с политической обстановкой в Беларуси было все хорошо, ИТ-сектор бурно рос бы и дальше. Сейчас же многие характеризуют ситуацию так: «сидим на чемоданах».

Массовый отъезд, считает Крук, грозит тем, что «белорусские компании все меньше будут становиться центром прибыли, и даже если по статистике количество резидентов ПВТ не будет сокращаться, финансовые потоки все больше пойдут мимо страны».

Эксперты также обращают внимание на острую проблему нехватки кадров, которая наблюдается сейчас в ИТ-секторе. Руководители отмечают усиливающийся дефицит разработчиков и рост зарплат. Нанять опытных специалистов белорусским компаниям всё сложнее.

«Надо сказать, что высокая конкуренция за квалифицированных специалистов — это мировой тренд, — заметила Капитанова. — Крупные международные корпорации перестали бояться удаленки и аутсорсинга, поэтому активно нанимают наших айтишников напрямую. Белорусские компании не всегда могут конкурировать с тем уровнем зарплат, которые предлагаются за рубежом».

Однако белорусские чиновники считают, что потребностей в айтишниках в Беларуси нет. Факультет компьютерных систем и сетей БГУИР — кузница кадров для белорусского ИТ-сектора — в этом году наберет на 120 студентов меньше.

«Древние духи плановой экономики сгущаются над ИТ-сферой»

Участились упреки в адрес представителей ИТ-сферы в том, что они «мало интегрируют знания в реальный сектор экономики».

Выступая на недавнем Форуме регионов Беларуси и России, Александр Лукашенко подчеркнул, что ИТ-специалисты «должны вести к превращению разработок в материальный товар», и обвинил ПВТ в работе за полцены на США.

«У нас сегодня уже нет проблем, как мне руководитель Академии наук Беларуси докладывает, с айтишниками. У нас огромный пласт этих айтишников создан в производстве и в Академии наук. И они не просто программное обеспечение разрабатывают — они уже создают на основе этого программного обеспечения конечные продукты. Как я говорю, в железо это превращают, и получается конечный товар, в отличие от Парка высоких технологий, где, создавая программное обеспечение высокого уровня, вынуждены за полцены продавать его крупным компаниям, прежде всего Соединенным Штатам Америки», — заявил Лукашенко.

А депутат Андрей Савиных и вовсе пригрозил айтишникам. Мол, «они должны четко понять: либо находят нишу здесь и начинают работать на собственную промышленность и экономику, либо пакуют чемоданы и переезжают ближе к месту своих заказчиков и потребителей».

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский назвал такие утверждения реанимацией «древних духов плановой экономики».

«Власть обнаружила, что, с одной стороны, развитие ИТ — это хорошо и экономически выгодно: не надо для них строить заводов, вливать миллионы, как в госпредприятия, они сами создаются, сами растут. При этом, сидя где-то в кафешке, зарабатывают валютную выручку, тратят деньги внутри страны, покупают дома, обустраивают пространство вокруг себя, благодаря им развиваются смежные индустрии и внутренний рынок услуг и товаров», — отметил эксперт в комментарии для Naviny.by.

«Но, с другой стороны, оказалось, что это политически неблагонадежный электорат: люди, у которых по пирамиде Маслоу, кроме желания купить квартиру и поужинать в дорогом ресторане, есть еще потребности самореализации, чтобы их мнение было услышано и так далее», — сказал Львовский.

Говорить, будто реальный сектор важнее, чем сектор услуг — в корне неправильно, уверен аналитик. Экспорт резидентов Парка высоких технологий в 2020 году составил 2,7 млрд долларов при темпе роста 125% — а это порядка 30% всего экспорта услуг Беларуси.

Немногие страны могут похвастаться таким развитием ИТ-сферы, да и сами власти с высоких трибун неоднократно называли ПВТ «крупнейшим драйвером экономики».

По мнению аналитика, белорусский ИТ-сектор был в некотором роде «либеральным экспериментом власти». С экономической точки зрения этот эксперимент оказался абсолютно удачным, даже, наверное, превзошел ожидания — он стал маленькой, но очень быстро растущей частью белорусской экономики, отметил Львовский.

«Но в кризисный год обнаружилась проблема: айтишники оказались уверенными в себе людьми, благосостояние которых не зависит от действующей власти, более того, они даже не привязаны к Беларуси, то есть их нельзя запугать тем, что заберут завод или гектары земли, и тогда их бизнес не сможет существовать. И такая сделка белорусской власти, видимо, уже не нужна», — продолжил он.

Конечно, о закрытии ПВТ речи не идет, но своими действиями белорусские власти могут еще сильнее подтолкнуть айтишников к переводу бизнеса за рубеж, считает Львоский. Уже сейчас рост в ИТ-секторе замедлился, а значит, сократится и валютная выручка, не говоря уже об инвестициях.

«То, что происходит в последние полгода, говорит о том, что самое важное — это лояльность к власти, а все остальное, в первую очередь, экономика, это уже проблемы второго плана», — резюмировал аналитик.

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