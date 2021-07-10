Литва усилила охрану границы с Беларусью

Литва усилила охрану границы с Беларусью1
- 10.07.2021, 13:08
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Там дежурит более 260 военных.
С 10 июля Литва значительно усилила охрану на границе с Беларусью — теперь там дежурит более 260 военных, пишет сайт «Еврорадио».
С 9 июля на границе с Литвой начали строить колючий барьер: он должен на некоторое время задержать мигрантов. Кроме этого, Литва построит стену — на ее возведение потратят около 41 миллиона евро.
Что касается «колючего барьера», то его собираются установить на 550 километров (протяженность границы с Беларусью почти 679 км).
С начала года на литовско-белорусской границе было задержано более полуторатысяч нелегальных мигрантов. В основном они прибывают из Ближнего Востока и Африки. В стране в связи с этим обьявили чрезвычайное положение.