Литва усилила охрану границы с Беларусью 1 10.07.2021, 13:08

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Там дежурит более 260 военных.

С 10 июля Литва значительно усилила охрану на границе с Беларусью — теперь там дежурит более 260 военных, пишет сайт «Еврорадио».

С 9 июля на границе с Литвой начали строить колючий барьер: он должен на некоторое время задержать мигрантов. Кроме этого, Литва построит стену — на ее возведение потратят около 41 миллиона евро.

Что касается «колючего барьера», то его собираются установить на 550 километров (протяженность границы с Беларусью почти 679 км).

С начала года на литовско-белорусской границе было задержано более полуторатысяч нелегальных мигрантов. В основном они прибывают из Ближнего Востока и Африки. В стране в связи с этим обьявили чрезвычайное положение.

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