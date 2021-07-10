Что сойдет с рук Путину, не обязательно выйдет у Лукашенко
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 10.07.2021, 13:10
- 6,050
Помните старый анекдот?
Даже Лукашенко очевидно, что после жестких санкций ЕС дело в Беларуси идет к жесткому валютному кризису. Вся надежда на помощь России.
Ну, а если что-то пойдет не так, то разработан «план Б» — вчера вступил в действие указ, позволяющий вводить драконовские ограничения на валютные операции, вплоть до принудительной конвертации валюты на счетах юрлиц и полного запрета на покупку валюты.
Да, трудно принимать идиотские решения, если у тебя нет нефти и газа. Что сойдет с рук Путину, не обязательно выйдет у Лукашенко.
Помните старый анекдот?
Заяц: ворона, а что ты делаешь?
Ворона (на дереве): балдею…
Заяц: а можно с тобой вместе?
Ворона: конечно.
Заяц улегся под деревом и начал балдеть. Тут бежит волк и хватает зайца.
Заяц (с обидой): Ворона, а ты же говорила — можно!
Ворона (наставительно): Чтобы хорошо балдеть, надо высоко сидеть.
Telegram-канал «СерпомПо».