«Голос Америки»: Россия с беспокойством следит за выводом американских сил из Афганистана 2 10.07.2021, 13:20

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Москва хочет избежать сценария, при котором силы НАТО будут передислоцированы в Центральную Азию.

Вывод американских войск из Афганистана является источником беспокойства для Москвы, которая опасается, что эскалация боевых действий может привести к наплыву беженцев в страны Центральной Азии, создать угрозу джихадизма и даже спровоцировать гражданскую войну в одной из бывших советских республик, сообщает «Голос Америки».

Такую точку зрения высказали бывший российский дипломат и двое аналитиков.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия, еще не забывшая свою военную кампанию в Афганистане 1979-89 годов, вряд ли пойдет на военное вмешательство в стране.

Однако в случае наплыва беженцев в Таджикистан, где с 1992 по 1997 год велась гражданская война с участием исламистских сил, туда могут проникнуть и джихадисты, отмечают три эксперта.

«Риск в том, что джихадистские силы могут использовать существующие социальные противоречия и требования справедливости, чтобы разжечь гражданскую войну», – говорит Владимир Фролов, в прошлом высокопоставленный российский дипломат.

Крупнейшая зарубежная военная база России расположена в Таджикистане недалеко от афганской границы. Там размещены около 6 000 солдат, танки, бронетранспортеры, беспилотники и вертолеты.

У Москвы также есть авиабаза в соседнем Кыргызстане.

«Другая угроза – в Туркменистане, который по сути не является полноценным государством и не имеет полного контроля над своими границами с Афганистаном. Здесь ситуация совершенно непредсказуема», – считает Фролов.

«Я не думаю, что они рассматривают возможность прямого военного вмешательства в Афганистане. Это слишком болезненный вопрос для многих россиян», – сказал глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, цель Москвы – не допустить, чтобы Афганистан стал платформой для международного терроризма.

Все три источника заявили, что частью плана России является работа с Талибаном, который она формально считает террористической группировкой, но не раз принимала в Москве для проведения мирных переговоров.

Делегация талибов, посетившая Москву в четверг, заявила, что они не будут атаковать границу с Таджикистаном и не позволят использовать Афганистан для нападений на Россию, сообщает агентство ТАСС.

«Москва делает ставку на то, что Талибан – это в значительной степени местная племенная сила, которая не имеет интереса или стремления распространять свою власть и контроль за пределы Афганистана, – говорит Фролов. – Расчет идет на то, что отказ от войны с Талибаном – даже с точки зрения пропаганды – окупится».

Москва хочет избежать сценария, при котором силы НАТО будут передислоцированы из Афганистана в Центральную Азию.

«Этот процесс [вывода войск]... не может и не должен превратиться в передислокацию объектов военной инфраструктуры США и НАТО в соседние с ИРА страны, особенно в Центральную Азию», – заявил на прошлой неделе спецпредставитель России по Афганистану Замир Кабулов.

Сторонники жесткой линии в России давно хотели, чтобы Запад ушел из Афганистана.

Однако российский аналитик Аркадий Дубнов отмечает, что это может обернуться неприятными последствиями.

«Москва и Вашингтон всегда играли в перетягивание каната в Афганистане: что плохо для Штатов, хорошо для России, и наоборот, – напоминает он. – Теперь в войне наступил новый этап, и то, что хорошо для Америки, которая наконец выводит свои силы, плохо для России».

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