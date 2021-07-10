Профессор из Азербайджана создал вакцину от коронавируса из табака 10.07.2021, 15:22

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Препарат содержит не простой табак.

Новую вакцину от коронавирусной инфекции на основе табака разработал ученый Тарлан Мамедов при поддержке исследователей из Турции, сообщает riafan.ru.

Специалисты уже провели первые клинические исследования препарата. Он прошел регистрацию во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Особенность вакцины в том, что она создана на основе табачных листьев.

При этом препарат содержит не простой табак. Ученые использовали разновидность листьев, которые выращивают в медицинских целях. В связи с этим, растение не несет вреда организму человека. Специалисты уверены, что вакцина будет безопасной и эффективной против всех штаммов коронавируса.