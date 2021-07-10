Ковид или простуда: насморк и заложенность носа являются симптомами COVID-19? 10.07.2021, 19:30

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Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщает, что у людей с коронавирусом есть три основных симптома.

К коронавирусу могут быть приписаны многочисленные симптомы, поэтому бывает сложно определить, заразились ли вы вирусом или страдаете от другого заболевания. Например, такие симптомы, как постоянный кашель и высокая температура, можно принять за грипп. Похожи ли симптомы простуды на Covid?

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщает, что у людей с Covid есть три основных симптома, пишет healthinfo.ua.

Каковы основные симптомы коронавируса?

Высокая температура может указывать на то, что вы заразились вирусом. Если вы чувствуете жар при прикосновении к груди или спине, это указывает на то, что у вас, вероятно, высокая температура и у вас может быть ковид.

Непрерывный кашель - один из самых распространенных симптомов коронавируса.

Если вы кашляете неоднократно в течение более часа или если у вас было три или более приступов кашля в течение 24 часов, у вас может быть Covid. Третий распространенный симптом - это потеря или изменение обоняния или вкуса. У большинства людей с симптомами есть хотя бы один из этих трех.

Но примерно каждый третий человек с Covid не страдает какими-либо симптомами.

Есть менее распространенные симптомы, которые нельзя игнорировать.

Больные ковидом иногда путают вирус с простудой, поскольку симптомы могут включать насморк и заложенность носа. Эти симптомы могут быть менее распространенными и не перечислены как классические симптомы Covid.

Некоторые эксперты утверждают, что официальный список симптомов COVID-19 должен быть расширен, чтобы избежать случаев, когда вирус остается незамеченным.

Исследование из Великобритании Zoe Covid Symptom сообщило о симптомах, похожих на простуду, головная боль, боль в горле и насморк в настоящее время являются наиболее частыми симптомами. Это самые распространенные симптомы варианта Дельта, который в настоящее время является наиболее распространенным штаммов во многих странах.

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