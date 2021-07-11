Лукашенко выглядит бледно 14 11.07.2021, 8:51

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Фото: ТАСС

Еще один показатель стремительное падения узурпатора.

Посмотрите, как по-разному выглядит ситуация с ремонтом дорог в Беларуси и Украине. Хотя еще несколько лет назад все было в точности наоборот, пишет «Салідарнасць».

Многие белорусы помнят, как после победы на выборах Владимира Зеленского, государственная пропаганда открыто издевалась над украинцами. Мол, как это комик будет управлять страной? Как будет наводить порядок в стране, не имея никакого политического опыта?

Проблема лишь в том, что никакого «крепкого хозяйственника» Лукашенко уже давно не существует. Есть лишь стремительно теряющий популярность узурпатор, удерживающий власть за счет силовиков. Лукашенко больше не интересует ни экономика, ни развитие страны - только жажда мести и сохранение собственной власти.

Этот тезис прекрасно доказывает инцидент с захваченным самолетом Ryanair. Ведь принимая решения о спецоперации правитель Беларуси имел на одной стороне весов возможные санкции со стороны стран Евросоюза, которые больно ударят по экономике страны. А на другой - неуемное желание отомстить своему критику-журналисту. И Лукашенко ожидаемо сделал выбор совсем не в пользу благосостояния страны.

Что мы имеем в сухом остатке?

Экономика Беларуси настолько истощена деятельностью Лукашенко, что денег не хватает даже на мало-мальский ремонт дорог. Например, согласно программе Совмина в 2021 году в Беларуси планируется отремонтировать лишь 620 км дорог, из которых капитальный ремонт запланирован только на 20 километрах!

А теперь сравним с показателями Украины, где «бывший комик» Зеленский запустил широкомасштабную программу по строительству дорог «Большая стройка». В 2021 году в соседней стране планируется отремонтировать и построить 4500 км дорог государственного значения и еще 2000 км местных дорог, не говоря уже о мостах, развязках и прочей инфраструктуре.

Если ситуация в Беларуси не изменится, то вполне возможно, что массовая иммиграция белорусов в Украину начнет иметь не только политический, но и экономический характер. Ведь в то время как одна страна демонстрирует медленное, но развитие, вторая стремительно идет к состоянию страны-изгоя в центре Европы.

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