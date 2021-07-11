Двое лидчан обнаружили секретную базу «бригады Шеймана» по отправке нелегальных мигрантов? 4 11.07.2021, 9:59

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Одна из версий драматичного ЧП на реке Неман.

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал "Минская Семибоярщина" опубликовал свою версию ЧП под Лидой, где в Немане утонули двое молодых парней 16 и 18 лет. Тело одного из них до сих пор не обнаружено.

— Отмазочно-буднично работает главный информационный рупор Лукашенко БелТА. Нет человека - нет и проблемы. Утонули два простых лидских парня. Это непомерная трагедия для близких и друзей. А Белта сразу точки над "и" расставила. Причем окончательно, без суда и следствия. Мол, в неустановленном месте купались.

На самом деле парни приплыли туда, куда не следует. Увидели тех, кого видеть нельзя. Эти "нельзя" и сработали на ликвидацию. Однако по гражданскому долгу внимательно наблюдаем за "всеми телодвижениями" в Лидском районе Гродненской области.

"Подчерк" иранских "контрас" не требует дополнительных доказателств. Тем не менее весьма интересно, будут ли правозащитники рассматривать этот случай как политическое убийство? Если все же доказательства вдруг потребуются, мы незамедлительно представим. Родственникам искренние соболезнования. Извините нас за то, что Лукашенко еще есть.

Беларусь уже как минимум год - одна большая зона. А последнее время стали добавляться "супер запретные зоны" контрабандного трафика нелегалов, оршанские хабы наркотиков. Следом террор-группы по доставке "мирного" атома и иных эксклюзивов. Террорист №1 работает "по-взрослому".

Напомним, что по информации телеграм-канала, доставкой нелегалов в Беларусь занимается команда Шеймана. Источники телеграм-канала утверждают, что "проект" по нелегалам реализуется в плотном взаимодействии с министерством информации Ирана (разведка). "В Лиде на прошлой неделе расквартированы "прикомандированные" иранские спецы из главного управления операций и управления по европейским странам. На повестке дня организация потока афганских нелегалов", — утверждает "Минская Семибоярщина".

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