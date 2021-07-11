Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью 1 11.07.2021, 11:12

Фото: DW

Кроме того, агентство Frontex более чем в два раза увеличит масштабы своей операции на литовско-белорусской границе.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси погранагентство Frontex направит в Литву вертолеты для контроля за границей. Ранее стало известно о намерении Литвы построить заграждение на границе с Беларусью.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью. С Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex обсуждалась отправка на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем микроблоге в Twitter вечером в субботу, 10 июля, передает dw.com.

W/head of @Frontex Fabrice Leggeri today discussed additional forces to be sent to strengthen 🇱🇹 border control and surveillance & manage flows of illegal migrants through eastern 🇪🇺 border:

📌border guards

📌interpreters

📌border patrols

📌helicopters

Thank you @Frontex! pic.twitter.com/F2yIOjGhUY — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 10, 2021

Со своей стороны агентство Frontex сообщило, что со следующей недели оно более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе и предоставит в распоряжение Литвы экспертов, которые помогут при сборе данных о незаконных пересечениях границы и будут содействовать более эффективному обмену информацией.

"Мы готовы усилить уровень поддержки и разместить больше персонала и оборудования. Мы ускоряем и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с литовскими властями мы разрабатываем операцию по быстрому вмешательству в ситуацию на границе (Rapid Border Intervention. - Ред.) Граница Литвы - наша общая внешняя граница, и Frontex готов оказать помощь там, где это необходимо", - сказал директор Frontex Фабрис Леджери.

Укрепление границы и систем наблюдения будет стоить Вильнюсу более 40 млн евро. Посол Литвы в ФРГ рассказал о подозрениях, что режим Лукашенко вербует просителей убежища у них на родине с помощью гостурагентств, давая им надежду, что они смогут попасть в ЕСhttps://t.co/6RrSRI0JJQ — DW на русском (@dw_russian) July 10, 2021

Наплыв нелегальных мигрантов

По данным Литвы, с начала 2021 года на границе с Беларусью было задержано 1577 мигрантов, в том числе граждане Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран. 2 июля литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Согласно сообщениям, число людей, пытающихся незаконно пересечь границу Литвы с территории Беларуси, выросло за последние месяцы почти в 20 раз. Это произошло после того, как белорусский правитель Александр Лукашенко объявил, что в ответ на европейские санкции из-за посадки самолета Ryanair в Минске его страна впредь не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

7 июля премьер-министр Литвы Ингрида Шимонте обвинила власти Беларуси в "гибридной атаке" и объявила о намерении Литвы построить заграждение на границе с Беларусью. Протяженность заграждения из колючей проволоки составит около 30 километров.

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