The Spectator: Лукашенко превратился в изгоя на Западе и ведет опасную игру против России 11.07.2021, 14:16

Диктатор идет по пути Каддафи.

Если вы уже сумели силой посадить пассажирский самолет, прикрывшись сомнительными заявлениями о заложенной на борту этого самолета бомбе, просто чтобы арестовать одного журналиста-диссидента, на что еще вы можете пойти? Очевидно, белорусскому диктатору Александру Лукашенко — человеку, который стремится наказать Евросоюз за введение санкций против Беларуси, — кажется, что следующим шагом может стать страшилка с эксплуатацией мигрантов. По схеме: а отправлю-ка я к вам потенциальных мигрантов и тех, кто ищет политического убежища, пишет известный эксперт Марк Галеотти в статье для издания The Spectator (перевод — inosmi.ru).

На прошлой неделе этот диктатор пригрозил отправить в Евросоюз множество мигрантов в ответ на введенные этим блоком санкции против Беларуси. «Мы никогда не будем никого держать», — заявил Лукашенко, добавив, что очень скоро мигранты двинутся в «теплую и уютную Европу».

Очевидно, что его цель — нанести ответный удар по соседней Литве, которая возглавила европейские усилия, направленные на то, чтобы наказать Беларусь за ее жесткое подавление общественного восстания против режима. В понедельник, 5 июля, министр иностранных дел Литвы Гарбиэлюс Ландсбергис (Gabrielius Landsbergis) заявил об официальной аккредитации офиса белорусской оппозиции в Вильнюсе.

У Беларуси крайне мало стандартных инструментов для того, чтобы выступить с ответными мерами. От западного дипломатического сообщества в Минске практически ничего не осталось, так что тут руки для удара связаны — не по кому бить. Представителей иностранных СМИ в стране почти нет. Экономические санкции уже блокируют значительную часть торговли, и белорусский режим нуждается во внешних рынках намного больше, чем они нуждаются в нем.

В результате Лукашенко решил выполнить свою угрозу и затопить Литву мигрантами. Только не белорусами. Множество белoрусов хотят за границу, но режим их не пускает. (Так в тексте. Непонятно, откуда у автора такая информация, поскольку миллионы граждан Беларуси в последние годы побывали за границей, пользуясь свободным выездом. В Беларуси даже нет внутренних паспортов: паспорт гражданина Беларуси служит документом для выезда за границу — прим. ред.) Лукашенко решил затопить Литву иракцами и другими беженцами из дальних стран.

Как сообщает Вильнюс, Минск перешел от попустительства к провокации. Теперь Минск непосредственным образом помогает мигрантам попасть в Евросоюз, оказывая им помощь в пересечении границы Литвы. По некоторым сообщениям, большинство мигрантов прибывают из Турции. Кроме того, так называемые «туристические агентства» предлагают дешевые авиабилеты в Минск в Багдаде и других местах на Ближнем Востоке — с той же целью. Очевидно, что режим затем перевозит мигрантов на автобусах к литовской границе и помогает им незаметно пересечь границу в Евросоюз. Литовские власти даже обратили внимание, что всплески в числе иракцев, пересекающих границу, обычно совпадают с расписанием авиарейсов из Багдада в Минск.

По данным литовского правительства, за первую половину 2021 года границу перешли 636 мигрантов. Теперь же только за первую неделю июля это сделали 779 мигрантов.

В настоящее время правительство Литвы перебрасывает к границе дополнительные силы полиции и даже обсуждает возможность развертывания военных и строительства стены. Протяженность границы составляет 679 километров, а Служба государственной погранохраны Литвы довольно малочисленна и привыкла иметь дело с контрабандистами, перевозящими табачные изделия, а вовсе не с массовой миграцией. Кроме того, пограничные силы не привыкли иметь дело с представителями другого государства, которое помогает людям избегать проверок. Уже было объявлено чрезвычайное положение, и офицеры из Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ отправились на помощь. Однако пока агентство прислало всего 30 своих представителей.

Лукашенко — далеко не первый диктатор, использующий мигрантов в качестве оружия. Бывший диктатор Ливии Муаммар Каддафи часто угрожал отправить мигрантов через Средиземное море, чтобы добиваться регулярных выплат от Евросоюза. А прибытие около 4 миллионов сирийских беженцев в Турцию предоставило Реджепу Тайипу Эрдогану инструмент, с помощью которого он мог оказывать воздействие на политику Европы и которым он регулярно пользовался (или угрожал воспользоваться).

Однако в обоих этих случаях мигрантов и беженцев использовали в конечном счете как разменную монету. То, чего хочет Лукашенко — отмена санкций и попустительское отношение к жестокости его режима, — Евросоюз не готов и не может ему дать. Создается впечатление, что Лукашенко выбрал стратегию провоцирования Запада на основании предпосылки о том, что, чем больше Запад его демонизирует, тем больше Владимир Путин — человек, который явно ненавидит белорусского лидера и который с радостью заменил бы его кем-то более сговорчивым, — поневоле вынужден его поддерживать. От такой циничной политики «выжженной земли» трудно защищаться, и ее трудно сдерживать. Учитывая право людей на свободное передвижение внутри Шенгенской зоны, эта проблема Литвы очень скоро может стать общеевропейской проблемой.

Сложно представить себе, что такая политика приведет к чему-то хорошему для Лукашенко. Хотя его грубые методы воздействия позволили смягчить большую часть давления, которое оказывалось на него внутри страны, его режим уже утратил легитимность. Он превратился в изгоя на Западе, и он ведет опасную игру против России. В какой-то момент Москва может решить, что, если она платит за поддержку режима Лукашенко, она имеет право контролировать его непосредственным образом.

Можно сказать, что у очередного шага Лукашенко в области миграционной политики есть некое своевольное и злобно апокалиптическое измерение. Вполне возможно, это его упреждающая месть перед неизбежным крахом.

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