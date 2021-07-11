Литва предложит расширить секторальные санкции против режима Лукашенко 1 11.07.2021, 21:53

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Министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Брюсселе в пятницу.

Как заявил официальный Вильнюс, за последние дни белорусско-литовскую границу пересекли сотни мигрантов, преимущественно – из Ирака.

В понедельник Литва предложит расширить санкции ЕС против Беларуси за переправку нелегальных мигрантов через границу в Евросоюз, сообщила агентству Reuters представитель МИД Литвы.

«Мы предложим рассмотреть вопрос о постепенном расширении секторальных санкций», – заявила она.

Министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Брюсселе в пятницу.

В минувшую пятницу Литва начала строить 550-километровое заграждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, обвинив белорусские власти в том, что они пускают в страну мигрантов из-за рубежа, чтобы затем незаконно переправить их в Европейский Союз.

Вильнюс заявил, что сотни мигрантов, главным образом из Ирака, пересекли границу за последние дни, после того, как их доставили туда белорусские власти.

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