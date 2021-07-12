Ученый рассказал, в чем главная опасность «дельта» штамма коронавируса 1 12.07.2021, 7:39

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Прививку от коронавируса необходимо сделать даже в том случае, если человек перенес COVID-19.

Профессор общественного здравоохранения Калифорнийского университета Эндрю Ноймер ответил для издания Bloomberg на самые часто задаваемые вопросы о коронавирусе, штамме «дельта» и степени тяжести повторного заболевания COVID-19.

В первую очередь ученый обратил внимание на то, что прививку от коронавируса необходимо сделать даже в том случае, если человек перенес COVID-19. По его словам, главная угроза, которая исходит от «дельты», заключается в том, что этот штамм коронавируса может распространяться очень быстро, создавая больше возможностей для формирования новых вариантов, которые могут лучше избегать вакцин.

«Дельта» вызывает у меня беспокойство <...>, но не только она. [Больше всего беспокоит то, что есть] и другие штаммы, ждущие своего часа», — сказал Ноймер.

По его словам, в США «более чем достаточно» невакцинированных людей для того, чтобы начать новую волну коронавируса.

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