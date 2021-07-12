На Кубе начались беспрецедентные массовые протесты 24 12.07.2021, 7:46

13,524

Тысячи демонстрантов вышли на улицы.

На Кубе прошли общенациональные массовые акции протеста против правительства премьер-министра Мануэля Марреро. По данным информационных агентств, тысячи человек вышли в воскресенье, 11 июля, на улицы в знак недовольства политикой властей по противодействию пандемии, сообщает "Немецкая волна".

Люди протестуют против кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать, заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба на юго-восточном побережье страны.

Демонстрации проходили в различных городах страны - от Гаваны до Сантьяго. Участники скандировали антиправительственные лозунги и выдвигали разноплановые требования, призывая власти обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества. Транспортные средства сил безопасности с сотрудниками, вооруженными автоматами, патрулировали улицы.

Куба отказалась от вакцин из РФ и КНР

Куба отказалась от вакцин из России или Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты. Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы (CIGB) разработал собственную вакцину против COVID-19 под названием Abdala.

Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту секретаря ЦК КПК

Ранее, в апреле, президент Мигель Диас-Канель был избран первым секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Кубы (КПК) вместо 89-летнего на тот момент Рауля Кастро.

Политик объявил об отставке с главы Компартии Кубы на партийном съезде в Гаване 16 апреля. Он указал, что оставляет руководство страной "хорошо подготовленным партийным деятелям", которые "будут гарантировать преемственность идей Кубинской революции 1959 года".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».