Стачке быть!4
- 12.07.2021, 8:59
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Давайте упремся и свалим эту ржавую диктатуру.
Где-то год, примерно, тому назад мне на глаза попалась статистическая информация о росте ВВП в странах ЕС и в Беларуси за период с 2015 года по 2019 год, цитирует участника минского чата Telegram-канал «Баста!»
В ней говорилось, что ВВП в странах ЕС за этот период времени увеличился в среднем примерно на 25%, а в Беларуси — на 6%!
Я, человек гуманитарного склада ума, представил себе такую картинку:
С одной точки одновременно в одном направлении стартовали два человека.
Один на велосипеде, а второй — пешком.
Велосипедист двигался со скоростью 25 км/ч, а пешеход — 6 км/ч. Через 5 часов велосипедист уехал от пешехода на 95 км!
Мораль: если мы (народ Беларуси, уверовав в «стабiльнасць» существующей социально-экономической системы, продолжим движение с прежней скоростью, то к 2025 году мы отстанем от ЕС на 190 км, то есть — навсегда!
Хотим ли мы этого?
Лично я — нет!
Так может нам всем подзатянуть пояса, упереться рогом, да и свалить к чертовой матери эту ржавую, прогнившую до основания лукашистскую систему вместе с ее авторами?
И тогда за пять ближайших лет мы сможем построить себе хороший велосипед и попытаемся догнать наших соседей по Европе!
Стачке быть!
Жыве Беларусь!