Стачке быть! 4 12.07.2021, 8:59

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фото: тасс

Давайте упремся и свалим эту ржавую диктатуру.

Где-то год, примерно, тому назад мне на глаза попалась статистическая информация о росте ВВП в странах ЕС и в Беларуси за период с 2015 года по 2019 год, цитирует участника минского чата Telegram-канал «Баста!»

В ней говорилось, что ВВП в странах ЕС за этот период времени увеличился в среднем примерно на 25%, а в Беларуси — на 6%!

Я, человек гуманитарного склада ума, представил себе такую картинку:

С одной точки одновременно в одном направлении стартовали два человека.

Один на велосипеде, а второй — пешком.

Велосипедист двигался со скоростью 25 км/ч, а пешеход — 6 км/ч. Через 5 часов велосипедист уехал от пешехода на 95 км!

Мораль: если мы (народ Беларуси, уверовав в «стабiльнасць» существующей социально-экономической системы, продолжим движение с прежней скоростью, то к 2025 году мы отстанем от ЕС на 190 км, то есть — навсегда!

Хотим ли мы этого?

Лично я — нет!

Так может нам всем подзатянуть пояса, упереться рогом, да и свалить к чертовой матери эту ржавую, прогнившую до основания лукашистскую систему вместе с ее авторами?

И тогда за пять ближайших лет мы сможем построить себе хороший велосипед и попытаемся догнать наших соседей по Европе!

Стачке быть!

Жыве Беларусь!

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