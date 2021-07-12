Россия заняла последнее место в мировом рейтинге зарплат и инвестиций 12.07.2021, 11:36

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Российский бизнес не видит света в конце тоннеля после кризиса 2020 года.

На который власти РФ ответили повышением налогов и скромными по мировым меркам пакетами помощи, пишет finanz.ru.

Только 28% руководителей российских компаний с оптимизмом смотрят на будущее национальной экономики, показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton, выводы которого приводит РБК.

По уровню оптимизма бизнеса Россия заняла предпоследнее место среди 29 стран, где проводился опрос. А по ряду показателей оказалась уверенным антилидером.

Так, лишь 7% компаний планируют увеличить зарплаты выше уровня инфляции, лишь 14% собираются наращивать инвестиции в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 30% - вложиться в информационные технологии.

По всем трем показателям Россия заняла последние места в рейтинге при том, что 40% компаний ожидают увеличения выручки в этом году. Впрочем, в других странах доля существенно выше: 79% Бразилии, 69% в Турции. По этому показателю у РФ 26-е место из 29 возможных.

Бизнес в целом ожидает продолжения стагнации экономики, средний темп рост которой за последние 7 лет составил 0,4% в год.

«Макроэкономическая стабильность поддерживается за счет более высоких налогов, для бизнеса в этом мало позитивного. С инфляцией идет борьба через повышение процентной ставки - это значит, что кредитные ресурсы будут дороже», - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Отсутствие оптимизма, скорее всего, связано с ожиданиями, что вырваться из ловушки низкого роста будет трудно, а следствием является то, что бизнес не желает рисковать и занижает инвестиционные расходы, говорит она.

В среднем по миру с оптимизмом смотрят на будущее 69% руководителей компаний, показало исследование. Это в 2,5 раза выше российского показателя.

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