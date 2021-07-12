Дивиденды госкомпаний РФ рухнули вдвое 12.07.2021, 12:34

2,954

Фото: shutterstock

Казна получит на 55% меньше, чем в 2020-м.

Поступления в бюджет России от дивидендов госкомпаний составят порядка 290 млрд рублей в текущем году, сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко. В общей сложности ведомство перечислит в казну 313 млрд рублей.

Еще 23 млрд рублей обеспечат «иные поступления» от Росимущества, рассказал Яковенко.

Речь идет о доходах от аренды земельных участков, объектов недвижимости, а также продажи земель и недвижимости, пишет finanz.ru.

Дивидендный поток в казну уменьшится более чем вдвое по сравнению с 2020 годом на фоне падения цен на нефть и газ, которое на несколько кварталов сделало убыточными крупнейшие сырьевые корпорации России.

Так, согласно Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на текущую трехлетку, дивиденды-2020 в бюджет составляли 639,5 млрд рублей, что в 2,2 раза выше суммы этого года.

В плане на 2021 год значилась сумма в 442,1 млрд рублей, но фактические поступления оказались меньше в 1,8 раза.

Крупнейшие плательщики дивидендов «Роснефть» и «Газпром» по итогам 2020 года снизили выплаты.

«Роснефть» перечислила 73,55 млрд рублей акционерам - в 4,8 раза меньше, чем годом ранее (354 млрд рублей).

«Газпром» отдал 297,1 млрд рублей, что на 17% ниже показателя предыдущего года.

В целом российский бюджет-2021 cведен с дефицитом в 2,754 трлн рублей, что эквивалентно 13% его размера (21,52 трлн рублей).

Фактическая ситуация для правительства, впрочем, складывается лучше заложенных в закон о бюджете показателей. За январь-май при доходах 9,319 трлн рублей Минфин потратил 9,007 трлн, получив 312 млрд рублей профицита.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».