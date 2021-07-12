В Польше полностью вакцинировано почти 15 миллионов человек 12.07.2021, 12:54

«От темпов вакцинации и нашей осторожности зависит дальнейшее развитие ситуации», - заявил министр здравоохранения Польши.

За прошедшие сутки в Польше было подтверждено 44 новых случая инфицирования коронавирусом. Никто не умер. Со вчерашнего дня выздоровели 111 человек.

Было проведено более 25,6 тыс. тестов на вирус, передает «Польское радио».

Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Великопольском и Малопольском воеводствах.

На сегодняшний день в Польше число полностью вакцинированных людей приближается к 15 миллионам.

«От темпов вакцинации и нашей осторожности зависит дальнейшее развитие ситуации», - написал в Twitter министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Глава здравоохранения призвал к вакцинации. К популяризации прививок присоединилась Церковь. Председатель Конференции польского епископата архиепископ Станислав Гондецкий подтвердил, что сам уже привился против COVID-19.

«Я уже полностью привился, получил две дозы», - отметил он.

Доктор Анета Афельт из группы по вопросам COVID-19 Польской академии наук (PAN) сказала, что осенью может повториться прошлогодняя ситуация.

«Это не станет преувеличением, если мы не пойдем прививаться. Осеняя волна, вероятно, приведет к большому количеству заражений», отметила доктор.

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