Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора 20 12.07.2021, 16:45

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Причины неизвестны.

12 июля в 12.57 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора, сообщает пресс-служба Минэнерго.

- В соответствии со штатным алгоритмом было сделано снижение мощности реакторной установки, - сообщили в Минэнерго.

Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения, как сообщается, не изменилась. Причины отключения электрогенератора устанавливаются.

Напомним, ранее на БелАЭС также происходили отключения энергоблоков. Власти называли их «плановыми».

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