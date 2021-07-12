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Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора

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  • 12.07.2021, 16:45
  • 11,196
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора

Причины неизвестны.

12 июля в 12.57 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора, сообщает пресс-служба Минэнерго.

- В соответствии со штатным алгоритмом было сделано снижение мощности реакторной установки, - сообщили в Минэнерго.

Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения, как сообщается, не изменилась. Причины отключения электрогенератора устанавливаются.

Напомним, ранее на БелАЭС также происходили отключения энергоблоков. Власти называли их «плановыми».

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