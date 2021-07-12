В Польше белорусов бесплатно прививают вакцинами, которые признаются в ЕС 6 12.07.2021, 16:18

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С такой прививкой можно путешествовать по Европе.

В Варшаве белорусов бесплатно прививают вакцинами, которые признаются в Евросоюзе и других западных странах.

«Здесь в Польше как повезет. В общем официально без PESEL (документ о постоянном резидентстве в Польше) можно привиться только с направлением от врача, которое можно получить, но не бесплатно (120 злотых, около $31). Но нас привили без PESEL и направления, просто по паспорту. Мы пришли, попросились — и все», - рассказывают «Еврорадио» парень и девушка, которые недавно переехали из Минска в Варшаву.

Вакцины Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson признаны в ЕС и открывают путь для туризма. Российский «спутник V», которым в основном прививают в Беларуси, Евросоюз пока не признает.

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