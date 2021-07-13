На популярном российском курорте произошел взрыв
- 13.07.2021, 12:16
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Как минимум пять человек пострадали.
В гостинице, которая расположена в центре российского города Геленджик, произошел взрыв. Предположительно, это был взрыв бытового газа, сообщает ТАСС.
Данные о жертвах разнятся. По словам спасателей, погиб один человек. Между тем источник в оперативных службах города сообщил о двух погибших. Как минимум пять человек пострадали. В том числе один ребенок.
Взрыв произошел в четырехэтажной частной гостинице. После ЧП из нее эвакуировали около 50 человек. Сильно повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа. На фото и видео, которые появились в соцсетях, видно, что фрагменты здания после взрыва разбросало на проезжую часть. В итоге пострадали и припаркованные рядом автомобили.