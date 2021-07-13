Глава МИД Литвы обсудит в Турции и Ираке ситуацию с нелегальными мигрантами

Глава МИД Литвы обсудит в Турции и Ираке ситуацию с нелегальными мигрантами4
- 13.07.2021, 16:09
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Основные темы переговоров – сокращение потока и возвращение людей на родину.
Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отправляется в Анкару и Багдад для переговоров по проблеме нелегальных мигрантов. Он отметил, что «основные проблемы состоят в переговорах в обеих столицах о сокращении трафика и возвращении мигрантов, особенно в Ирак», сообщает BNS.
Также к делегации, которая будет вести переговоры в Турции и Ираке, могут присоединиться представители Евросоюза:
– На мой взгляд, это проблема не только Литвы, но и всего Европейского союза, – сообщил журналистам Габриэлюс Ландсбергис. – Другие страны, особенно те, в которые намереваются бежать мигранты, сходятся во мнении, что должны быть очень четкие механизмы возвращения, и для этого необходимо работать совместно.
При этом, по его словам, вопрос об отмене шенгенского визового режима для граждан Ирака, который в настоящее время рассматривает ЕС, не связан с теперешним кризисом – это решение «давно назревало».
Напомним, с начала 2021 года на белорусско-литовской границе задержано более 1700 нелегалов (многие из них из стран Ближнего Востока и Африки). В связи с резким увеличением потока мигрантов правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.