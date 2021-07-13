В политической истории Молдовы наступает новый этап 13.07.2021, 17:51

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Проевропейская партия сформирует большинство.

Внеочередные парламентские выборы в Республике Молдова были назначены президентом страны Майей Санду 28 апреля этого года. Поводом для этого решения стала неспособность прежнего состава парламента страны сформировать правительство, сообщает "Голос Америки".

Молдова является парламентской республикой, и у проевропейского президента не было возможности осуществлять необходимые реформы и бороться с коррупцией без опоры на депутатское большинство. Теперь такое большинство есть: у партии "Действие и солидарность", состоящей из сторонников Майи Санду теперь 63 депутатских кресла, а у блока социалистов и коммунистов, который возглавляли два бывших президента – Игорь Додон и Владимир Воронин – 32 мандата.

Игорь Додон признал победу своих соперников, подчеркнув: "Мы воспринимаем эти результаты как естественное проявление демократии. Люди хотели таких значительных перемен, они это получили. Я поздравляю партию PAS и президента Майю Санду с победой на этих выборах. У них теперь вся власть – президент, парламент, правительство, Конституционный суд". При этом результаты левого блока он назвал "хорошими".

"Вряд ли голоса членов партии "Шор" будут нужны партии "Действие и солидарность"

Директор кишиневского Института общественной политики Аркадий Барбарошие (Arcadie Barbarosie) подтверждает, что шестидесяти трех мест в будущем составе парламента партии "Действие и солидарность" достаточно для того, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Как и для того, чтобы принимать законы, необходимые для продвижения реформ. "Но для изменений в Конституции нужно две трети голосов, и здесь у партии не хватает четырех мандатов. Где их взять - пока неясно", – подчеркнул политолог.

Из назревших поправок в Конституцию страны Аркадий Барбарошие назвал положение о государственном языке. "В настоящее время государственным языком у нас назван молдавский, хотя в действительности это румынский язык. Некоторые политические лидеры заявляют, о том, что между ними есть различия. Но на самом деле никакого различия нет, и если вы напишите одну и ту же фразу на румынском и на молдавском и закроете название языка, то не найдется людей, которые увидят разницу", – поясняет эксперт.

Также, по мнению Барбарошие, нужно внести изменения в положение о депутатской неприкосновенности. Впрочем, до всего этого очередь дойдет после формирования правительства.

Кроме пропрезидентской партии "Действие и солидарность" и блока коммунистов и социалистов в следующий состав парламента Молдовы прошли шестеро кандидатов от политической партии "Шор", названной так в честь своего основателя - молдавского политики и бизнесмена Илана Шора. Официально партия исповедует левый социал-либерализм.

На вопрос корреспондента, могут ли сторонники Майи Санду в случае необходимости попросить членов фракции "Шор" о солидарном голосовании, Аркадий Барбарошие с сомнением покачал головой: "Во-первых, сам Илан Шор еще находится под действием решения суда первой инстанции, согласно которому он был осужден на семь с половиной лет (по делу о краже миллиарда из банковской системы Республики Молдова - прим.). И дело еще не доведено до конца судом второй инстанции. И эта волокита продолжается уже четыре года. И я думаю, что теперь этот вопрос будет решен окончательно.

И во-вторых, я думаю, что некоторые члены этой партии достаточно уязвимы, потому что они брали кредиты у трех банков, которые потом закрылись. И этот вопрос тоже требует грамотного разрешения – либо нужно довести дело до суда, либо снять все обвинения".

И, подводя итог сказанному, директор Кишиневского института общественной политики подчеркнул: "Я думаю, что членам партии "Шор" нужно хорошо продумать свое место в парламенте. Вряд ли голоса членов этой партии будут нужны партии "Действие и солидарность", даже ей будут очень нужны недостающие четыре голоса".

"Избиратели Демократической партии отдали свои голоса "Действию и солидарности"

Независимый политолог Корнел Чуря (Cornel Ciurea) считает, что решение проблемы Приднестровья, которое, фактически, неподконтрольно Кишиневу, не находится в числе приоритетов Майи Санду и победивший на выборах партии "Действие и солидарность".

"Конечно, партия очень внимательно выслушает советы своих западных партнеров, и, я думаю, что они попытаются усилить позиции Запада в формате "5 + 2", где США и Евросоюз являются наблюдателями. Но они там столкнутся с определенным сопротивлением со стороны Тирасполя и Москвы. И, скорее всего, процесс урегулирования приднестровской проблемы не будет идти по политическому пути", – предупредил эксперт.

Поясняя последнюю мысль, Корнел Чуря предположил, что дело ограничится попыткой решения вопросов школьного образования, фермерства на территории, которую в Молдове называют Трансистрией, телефонной связи с внешним миром, и рядом других чисто технических проблем.

Касаясь прошедших выборов, политолог заметил, что по имеющимся у него на первую половину понедельника данным, в Приднестровье избирательным правом воспользовались порядка 30 тысяч человек. "Это считается нормальным результатом, но не бог весть, что. То есть нельзя сказать, что Додон, коммунисты и Москва провели специальные операции, чтобы вывести людей на голосование. То есть - это обычный процент", – добавляет собеседник издания.

При этом партии "Действия и солидарность" отдали предпочтение, примерно, 20% от принявших участие в голосовании. По традиции, значительное большинство здесь предпочитает пророссийских политиков.

Корнел Чуря не считает результаты прошедших выборов геополитическим проигрышем Кремля в данном регионе. По его оценке, не менее 30% населения Молдовы настроены пророссийски, хотя, еще несколько лет назад, возможно, этот показатель был несколько выше. "Но с точки зрения использованных в Молдове инструментов и действия по созданию альянса, который был бы дружественным по отношению к Москве, Россия, я думаю, потерпела поражение. Дело в том, что с помощью самой Москвы и Запада, который подключился к этому процессу, была уничтожена местная политическая элита Молдовы, которая в большей степени защищала национальные интересы, нежели интересы других стран. Но она была бы полезной в процессе создания альянса", – отметил он. И пояснил, что в данном случае он имеет в виду сторонников Демократической партии Молдовы, которая до недавнего времени была подконтрольна крупнейшему бизнесмену страны Владимиру Плахотнюку. Теперь же избиратели Демократической партии, настроенные, в целом, прозападно, отдали свои голоса "Действию и солидарности".

Вместе с тем, Корнел Чуря допускает, что через несколько месяцев сторонники блока социалистов и коммунистов Молдовы, оправившись от нынешнего поражения, вернулся к активным действиям. "И можно ожидать, что если оппозиция придет в себя и найдет повод для продолжения политической борьбы, то, начиная с 2022 года, можно ожидать новой волны политической активности в Кишиневе и по всей стране. Для того, чтобы оппозиция смогла восстановиться и начать новый электоральный цикл", – отметил молдавский политолог.

"Москва ставит на таких политиков с откровенно "заниженной социальной ответственностью", как Владимир Воронин и Игорь Додон"

Депутат нового созыва парламента Молдовы от партии "Действие и солидарность", политолог Оазу Нантой (Oazu Nantoi) считает, что, несмотря на то, что сам Владимир Плахотнюк уехал из Молодвы, тем не менее "дело его живет".

И поясняет: "В госструктурах полно людей, которые продолжают быть ему верными и занимаются откровенным саботажем. Но в то же время политическая воля доля борьбы с коррупцией есть", отметил политик в беседе с корреспондентом Русской службы "Голоса Америки". И продолжил: "Нужно учитывать одно маленькое "но". Нам бы еще четыре мандата, чтобы было конституционное большинство! Потому что такие вещи, как изменение статуса депутата и ликвидация его иммунитета в случае обвинения в коррупции, требует изменения Конституции. И как раз для этого у нас не хватает четырех голосов".

Сторонник Майи Санду уверен, что старая система будет сопротивляться попыткам реформ, однако, в будущем составе парламента Республики Молдова у прозападных сил есть численное преимущество. И после утверждения результатов выборов Конституционным судом РМ, которое должно произойти в течение пяти дней, победившая партия представит свой вариант правительства. "И, надеюсь, нам удастся подать сигнал обществу, что борьба с коррупцией началась не декларативно, а всерьез", – подчеркивает Оазу Нантой.

Что же касается политики России в отношении Молдовы, то по оценке собеседника издания это относится и к "Плану Козака" в отношении попыток урегулирования приднестровской проблемы. "А с другой стороны, Москва ставит на таких политиков с откровенно "заниженной социальной ответственностью", как Владимир Воронин и Игорь Додон. И было бы странно, если бы они не проиграли. Ведь если говорить о Додоне, то это – символ коррупции, бесчестья и предательства. По-моему, в некоторых российских структурах даже есть неписанная традиция расправляться с предателями. Но мы не такие кровожадные", – с иронией отметил в конце своего комментария Оазу Нантой.

"Мы хотим нормальных отношений с Россией"

О причинах поражения на парламентских выборах блока социалистов и коммунистов корреспондент издания поговорила с директором Института эффективной политики Молдовы Виталием Андриевским.

Таких причин, по мнению эксперта, три: "Во-первых, в обществе есть запрос на честных политиков, и Санду удалось себя позиционировать, как политика такого плана. Хотя в период предвыборной кампании социалисты и коммунисты выливали на нее много грязи, но эта грязь к ней не прилипала, и прием левого лагеря не сработал. А запрос на перемены и на честных политиков, на мой взгляд, был одним из главных факторов, сыгравших в пользу партии "Действие и солидарность" на этих выборах. Ведь коммунисты и социалисты неправильно просчитали ситуацию. Они подумали, что если запустят страшилки, что в случае их проигрыша в Молдову придут солдаты НАТО, и Воронин добавлял, что после этого у нас появятся "смуглые дети". Затем, начнется война на Днестре и так далее. Но это не возымело никаких последствий".

Второй причиной поражения сторонников Воронина и Додона, по мнению эксперта стало то, что пассионарная часть молдавского электората выбирает путь развития страны. "А Майя Санду сегодня является лидером проевропейского течения, что, безусловно, сыграло важную роль", – подчеркивает Андриевский.

А в третьих, и Владимир Воронин, и Игорь Додон для значительной части молдавского электората остаются "позавчерашними политиками". "Когда они были у власти, то не показали видимых результатов. И сейчас они не смогли предложить новых идей. Ведь идея дружбы с Россией сегодня не играет той роли, как пятнадцать – двадцать лет назад. Тогда была популярна мысль, что Молдова сможет получать из России дешевый газ, а взамен получит широкий доступ своей продукции на российский рынок.

А после того, как Россия несколько раз вводила эмбарго на молдавские вина и другие товары, наши бизнесмены переориентировались на Европу и на другие рынки, и этот фактор уже не играет такой роли.

Вообще же, мы хотим нормальных отношений с Россией. Ничего хорошего от нее нам ждать не приходится, а вот плохого она нам может причинить немало, и прежде всего - в отношении Приднестровья. Но если она не будет проявлять свои имперские устремления и сможет проявить уважение к национальным интересам такой небольшой страны, как Молдова, то диалог возможен", – подчеркивает директор Института эффективной политики.

В последние месяцы российские оппозиционные политики и гражданские активисты рассматривают в качестве потенциальных мест для эмиграции не только США и страны Евросоюза (включая государства Балтии), но и такие бывшие республики СССР, как Украина и Грузия.

На уточняющий вопрос, может ли Молдова стать еще одним местом, куда будут приезжать из России несогласные с режимом Владимира Путина, и насколько комфортно им может быть в здесь, Виталий Андриевский ответил: "Если будут приезжать бизнесмены, то тут никаких проблем нет, потому что бизнес в Молдове достаточно русскоязычный. Если же приезжающие мечтают о политической карьере, то для этого нужно знать государственный язык и иметь гражданство Молдовы.

А если люди просто хотят здесь жить и имеют для этого необходимые финансовые запасы, то, думаю, что им здесь будет абсолютно комфортно".

В конце комментария Виталий Андриевский вспомнил свой давнишний приезд в Москву на мероприятие, организованное Российским союзом промышленников и предпринимателей: "И вот после всех обсуждений, во время неформального общения я сказал: "Слушайте, русские братья, у вас всегда есть куда уехать. Ведь еще Пушкина ссылали в Молдову, и ему у нас было комфортно. Поэтому и вам здесь будет хорошо!"

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