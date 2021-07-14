Сергей Дылевский: Чтобы свергнуть эту власть, достаточно всем уехать из города на две-три недели 1 14.07.2021, 7:33

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Сергей Дылевский

фото: charter97.org

Режим больше всего на свете боится возобновления забастовок.

Сергей Дылевский, один из лидеров забастовочного движения Беларуси, записал очень сильное видеообращение к белорусским рабочим.

Видеообращение опубликовал youtube-канал «Реальная Беларусь», использовав в качестве эпиграфа слова Сергея Тихановского: «Если каждый будет бороться, даже неудачно — система даст сбой. Она просто поймет, что зачем нам годами воевать, если можно просто не совершать этих ошибок».

В своем обращении к рабочим Беларуси Сергей Дылевский заявил:

— Иногда мне кажется, мы это заслужили: сутки, аресты, политзаключенных, тысячи и тысячи уволенных людей с работы.

Мне кажется, что нашим работягам это все в кайф: обсуждать за чаркой и шкваркой как плоха власть, насколько они загнали в ж… производство и будущее своих предприятий.

В каждой белорусской семье уже есть политзаключенный, в каждой белорусской семье есть человек, который отбыл сутки, в каждой белорусской семье есть человек, который выехал за границу.

Пахать в невыносимых условиях труда за максимум 200 долларов в месяц — это не перспектива для белорусского народа. Мы должны и можем бороться за свои права.

Многотысячные акции протеста, районы, дворы не сдаются по сегодняшний день, актив есть на каждом предприятии. Мы не готовы сдаваться — мы готовы идти только до победы и только до конца.

У нас есть один-единственный выход, как мы можем свергнуть эту власть и начать совместными усилиями работать над воссозданием по крупицам нашей страны.

Единственный способ изменить ситуацию в нашей стране — это воспользоваться нашим конституционным правом: забастовкой. Нам достаточно просто всем в один день, в одно время, взять и не выйти на работу, остаться дома, уехать на дачу, на природу.

Нам не нужно будет прятаться месяц-два-три — достаточно уехать из города на две-три недели. С той скоростью, с которой рушится экономика Республики Беларусь на сегодняшний день, запасов у хунты хватит максимум на полгода.

Но если мы забастуем уже сегодня, то через две недели мы будем в свободной стране. Я помню, как обо…ся Лукашенко, когда приехал на МЗКТ, я помню, как ребята с «Volat’a» кричали ему: «Уходи!», а мы за проходной их поддерживали.

Власть боится нас больше всего на свете. Власть больше всего на свете боится возобновления забастовок. Мы можем это сделать.

Я вспоминаю август 2020 года, я вспоминаю, как рабочие показали хунте и усатому таракану свою силу. Единственное чего нам не хватило в августе — это координации и сплоченности наших действий.

Сейчас у нас это есть. Сейчас мы едины как никогда. Белорусы уже показали свою солидарность и сплоченность в борьбе с общим врагом. У нас хватит сил поддержать друг друга в сложную минуту и на две недели остановить всю страну.

Если мы сегодня ничего не сделаем, то уже завтра мы будем ходить на работу под конвоем. Мы физически не сможем жить нормально в своей стране.

Каждый день нашего молчания — это новые уголовные статьи и новые релоканты, выезжающие из страны. Только вместе мы — сила. Только вместе мы победим.

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