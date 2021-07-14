За минувшие сутки в Литве задержали 22 нелегальных мигранта 4 14.07.2021, 12:35

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иллюстрационное фото

Всего с начала года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1738 нелегалов.

За минувшие сутки в Литве задержаны 22 нелегальных мигранта, пересекших границу со стороны Беларуси, свидетельствуют данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы.

Всего с начала года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1738 нелегалов — примерно в 21 раз больше, чем за весь 2020-й. Среди задержанных граждане Ирака (846), Конго (198), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (70) и других стран, а также лица, у которых при себе не было документов.

Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1077.

Накануне Сейм Литвы принял резолюцию «О противодействии гибридной агрессии», одним из проявлений которой названо увеличение потоков нелегальной миграции со стороны Беларуси.

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