За минувшие сутки в Литве задержали 22 нелегальных мигранта

За минувшие сутки в Литве задержали 22 нелегальных мигранта4
- 14.07.2021, 12:35
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Всего с начала года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1738 нелегалов.
За минувшие сутки в Литве задержаны 22 нелегальных мигранта, пересекших границу со стороны Беларуси, свидетельствуют данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы.
Всего с начала года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1738 нелегалов — примерно в 21 раз больше, чем за весь 2020-й. Среди задержанных граждане Ирака (846), Конго (198), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (70) и других стран, а также лица, у которых при себе не было документов.
Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1077.
Накануне Сейм Литвы принял резолюцию «О противодействии гибридной агрессии», одним из проявлений которой названо увеличение потоков нелегальной миграции со стороны Беларуси.