В Беларуси из банков утек максимум валюты за 9 месяцев 1 14.07.2021, 12:53

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Предприятия и население не забирали столько валютных депозитов с прошлого сентября.

Не исключено, что так экономика отреагировала на санкции Евросоюза, сообщает banki24.by.

Статистика о состоянии депозитов в банковской системе выходит в двух разрезах — в среднем за период и на 1-е число месяца. Далее мы будем использовать точечные данные на 1-е число. Это позволяет иллюстрировать возможное влияние событий июня месяца.

В Беларуси депозиты классифицируются по собственной методике. Депозиты в системе бывают нескольких типов.

Во-первых, это депозиты физлиц и юрлиц. Иными словами, это депозиты обычных людей и компаний.

Во-вторых, это депозиты переводные и другие. Переводные депозиты — это депозиты в основном на счетах до востребования: карт-счета физлиц и расчетные счета предприятий. Другие депозиты — это в основном вклады в их народном понимании, то есть деньги, которые положены в банки на определенный срок.

По состоянию на 1 июля в системе зафиксировано очередное уменьшение количества валюты в пересчете на доллары. На отчетную дату физлица и юрлица держали в банках 10,4 млрд USD в эквиваленте. Для сравнения: месяцем ранее сумма валюты на депозитных счетах превышала 10,7 млрд USD, а двумя месяцами ранее — 11 млрд USD.

Локальный максимум средств в валюте отмечался на 1 ноября 2015 года и был равен 12,1 млрд USD. Значение на 1 июля 2021-го — это локальный минимум за 79 месяцев.

В мае произошел инцидент с посадкой рейса Ryanair на территории Беларуси, что практически сразу отразилось на отношениях с Евросоюзом. В июне ЕС были приняты четвертый пакет точечных санкций в отношении Беларуси и секторальные санкции.

Экономический новостной фон прошлых месяцев был напряженным. На этом фоне количество валюты на счетах сократилось на 306 млн USD в мае и на 348 млн USD в июне. Сравните: в августе 2020 года из системы забрали 375 млн USD, в сентябре 2020-го — 468 млн USD.

Отток валюты с депозитов в банках по итогам июня стал крупнейшим за 9 месяцев — с сентября 2020 года. Высока вероятность, что это реакция части населения на санкционные угрозы из Европы.

Основной вклад в это снижение внесли физлица: они забрали из банков 271 млн USD (против 193 млн USD в мае 2021-го). В свою очередь, главную роль сыграли именно другие депозиты (≈срочные вклады), которые уменьшились на 210 млн USD. Но и со счетов до востребования население снимало деньги — свыше 60 млн USD в эквиваленте.

Отток других валютных депозитов физлиц усилился относительно мая. В весеннем месяце белорусы забрали из банков 141 млн USD. Непрерывное изъятие других валютных депозитов идет уже 18 месяцев подряд. За это время из системы «растворилось» около 2,197 млрд USD.

Предприятия также несколько осушили валютную кубышку в банках. Общий отток за июнь 2021 года превысил 77 млн USD.

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