В Литве рассказали, как власти Беларуси организовали сервис по переправке нелегалов в ЕС 2 14.07.2021, 14:14

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Фото: Reuters

В этом процессе задействованы целые структуры.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте 13 июля заявила, что кто-то пытается сформировать новый путь нелегальной миграции из Беларуси в ЕС.

«Он удобен: приезжаешь, тебя встречают, ты здесь проводишь какое-то время. Потом вызываешь машину и тебя везут до какой-то страны. Там тебя задерживают, могут вернуть в Литву», – передает слова министра delfi.ru.

По ее словам, в этом процессе действуют организованные структуры. Она заявила, что есть агентства, которые дают приехавшим жилье в Минске, инструктируют и доставляют к литовской границе.

«Похоже, в этом задействован и белорусский режим, чтобы оказывать давление на Литву», – сказала политик.

Также она отметила, что Литва видит ежедневные авиарейсы.

«Из Багдада и Стамбула прилетают огромные самолеты полные так называемых туристов. В этом участвуют белорусские ведомства, которые явно связаны с Лукашенко. Это очень ясная ситуация, направленная против Литвы», – сказала Билотайте.

По ее данным, сами билеты стоят недорого. Но для нелегалов одна такая поездка может стоить около 15 000 долларов США.

Известно, что с начала года на литовско-беларусской границе задержаны уже 1738 нелегальных мигрантов. За весь прошлый год нелегально удалось пройти границу только 74 людям.

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