Первый энергоблок БелАЭС, вероятно, до сих пор не запустили 1 14.07.2021, 21:14

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Фото: Getty Images

12 июля Островецкую АЭС экстренно отключили в шестой раз.

Первый энергоблок Белорусской АЭС, вероятно, до сих пор не запустили. Автоматика отключила его от сети 12 июля по неизвестным причинам. Специалисты разбирались с этим. После выяснения причин отключения энергоблок обещали снова включить в работу.

До сих пор не сообщалось, подключили ли БелАЭС снова. Похоже, что она уже два дня стоит отключенной. Представитель Белэнерго Александр Мальков прокомментировал Еврорадио ситуацию: "Больше информации, чем та, которая размещена в телеграм-канале Минэнерго и Белэнерго, у меня нет". А там последнее сообщение об АЭС — об отключении.

Первый энергоблок БелАЭС торжественно включили в сеть в ноябре 2020 года. С того времени и начались отключения / включения. Минэнерго объясняло, что это необходимо для тестирования систем и оборудования. Теперь же совсем другая ситуация.

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